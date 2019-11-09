Son Dakika Haberleri: Şırnak'ta 6 terörist etkisiz hale getirildi (2)
Son Dakika Güncel Şırnak'ta 6 terörist etkisiz hale getirildi (2)

Şırnak'ta 6 terörist etkisiz hale getirildi (2)

7 saat önce

TERÖRİSTLERİN VURULMA ANI PAYLAŞILDIİçişleri Bakanlığı, Şırnak kırsalı Cudi Dağı'nda MİT ve jandarmanın ortaklaşa gerçekleştirdiği ve 6 teröristin etkisiz hale getirildiği hava destekli operasyona ilişkin görüntü paylaştı.

Şırnak'ta 6 terörist etkisiz hale getirildi (2), System.String[]

TERÖRİSTLERİN VURULMA ANI PAYLAŞILDI

İçişleri Bakanlığı, Şırnak kırsalı Cudi Dağı'nda MİT ve jandarmanın ortaklaşa gerçekleştirdiği ve 6 teröristin etkisiz hale getirildiği hava destekli operasyona ilişkin görüntü paylaştı. Görüntüde, teröristlerin havadan vurulma anı, yer aldı.

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

ANKARA


İçişleri Bakanlığı, Şırnak, Cudi, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.11.2019 08:33 Kaynak: DHA
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