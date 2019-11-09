Şırnak'ta 6 terörist etkisiz hale getirildi (2)
7 saat önce
TERÖRİSTLERİN VURULMA ANI PAYLAŞILDIİçişleri Bakanlığı, Şırnak kırsalı Cudi Dağı'nda MİT ve jandarmanın ortaklaşa gerçekleştirdiği ve 6 teröristin etkisiz hale getirildiği hava destekli operasyona ilişkin görüntü paylaştı.
Haber Yayın Tarihi: 09.11.2019 08:33 Kaynak: DHA
TERÖRİSTLERİN VURULMA ANI PAYLAŞILDI
İçişleri Bakanlığı, Şırnak kırsalı Cudi Dağı'nda MİT ve jandarmanın ortaklaşa gerçekleştirdiği ve 6 teröristin etkisiz hale getirildiği hava destekli operasyona ilişkin görüntü paylaştı. Görüntüde, teröristlerin havadan vurulma anı, yer aldı.
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ANKARA
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