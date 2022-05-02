Şırnak'ta bayramlaşma programı düzenlendi - Son Dakika

Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan, "Ne mutlu ki çok daha güvenli çok daha huzurlu günleri birlikte yaşıyoruz. Bu huzur iklimine dört elle sarılıyoruz, sarılacağız." dedi.

Şırnak'ta Ramazan Bayramı dolayısıyla Cumhuriyet Meydanı'nda bayramlaşma programı düzenlendi, Vali Pehlivan katılımcılarla bayramlaştı.

Burada konuşan Pehlivan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 2 yıldır bayramları kalabalık bir şekilde kutlamadıklarını hatırlatarak salgının etkisini kaybetmesiyle bayramın bu yıl coşkuyla kutlandığını söyledi.

Ramazan ayının da huzur içinde geçtiğini ifade eden Pehlivan, şunları kaydetti:

"Toplumumuzun her kesimiyle bir araya gelmeye çalıştık. İftar ve sahur sofralarında bir araya geldik. Bu güzel, huzur ortamın, bu anlamlı gün vesilesiyle daim olması için hep birlikte dua ediyoruz. Ne mutlu ki çok daha güvenli, çok daha huzurlu günleri birlikte yaşıyoruz. Bu huzur iklimine dört elle sarılıyoruz, sarılacağız. Yarınlarımız çok daha güzel, çok daha müreffeh olacak. Bundan hiç kuşkumuz yok. Allah birliğimizi ve beraberliğimizi daim eylesin. Allah nice nice ramazanlara, böyle güzel bayramlara birlik ve beraberlik içerisinde, kardeşlik duyguları içerisinde ulaşmayı nasip eylesin. Bayramınızı en içten dileklerle kutluyorum."

Belediye Başkanı Mehmet Yarka da bayramı eski günlerdeki gibi büyük bir heyecanla kutladıklarını ifade ederek, bu günlerin daim olmasını diledi.

Yarka, "Bugün çok huzurlu ve mutluyuz. Tekrar eski günlere dönmenin gayretindeyiz ve bunun mutluluğunu yaşıyoruz. Tek amacımız bu huzurlu havayı bozmadan daha güzel yarınları yaşamak. Bayramın hepimize hayırlı uğurlu olması temennisinde bulunarak, nice güzel bayramlara diyorum." diye konuştu.

Programa, 23. Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral İdris Acartürk, Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Tekin Aktemur, Çakırsöğüt Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Mustafa Çekiç, Cumhuriyet Başsavcısı Orhan Al, İl Emniyet Müdürü Cemal Dalman, Şırnak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. M. Emin Erkan, AK Parti Şırnak Milletvekili Rizgin Birlik, şehit aileleri ve gazilerle vatandaşlar katıldı.

Vali Pehlivan, daha sonra beraberindekilerle Şırnak Devlet Hastanesine geçerek, sağlık çalışanları ve hastalarla bayramlaştı, tedavisi süren çocuklara oyuncak armağan etti.