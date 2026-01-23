Şırnak'ta camide çekilen görüntüler yürekleri ısıttı - Son Dakika
Şırnak'ta camide çekilen görüntüler yürekleri ısıttı

23.01.2026 15:23
Şırnak'ta cuma namazı sonrası vali, askeri yetkililer ve aşiret büyüklerinin bir araya geldiği buluşmada bir komutanın hediye ettiği yüzük duygusal anlara sahne olurken, ortaya çıkan samimi görüntüler birlik ve dayanışma mesajı olarak yorumlandı ve sosyal medyada geniş destek gördü.

Şırnak'ta cuma namazı sonrası vali, askeri yetkililer ve bölgenin önde gelen aşiret büyükleri bir araya geldi. Camide gerçekleşen buluşmada sıcak ve samimi görüntüler ortaya çıktı.

KOMUTANDAN ANLAMLI HEDİYE

Sohbet sırasında komutanlardan biri, bölgenin ileri gelen isimlerinden birine yüzük hediye etti. Beklenmedik hediye karşısında duygulanan vatandaş, memnuniyetini dile getirerek "Devletimiz var olsun" ifadelerini kullandı.

İKİLİK ÇIKARMAK İSTEYENLERE EN GÜZEL YANIT

Son dönemlerde Suriye'de yaşananlar üzerinden ülkemizde ikilik çıkarmak isteyenlere de en güzel cevap verilmiş oldu. Videonun altına "Gençler pırıl pırıl, yaşlılar tecrübeli ve babacan", "Allah birliğimizi daim etsin", "Millet devlet el ele", "Bu soğukta içimizi ısıtan görüntüler", "Ne güzel bir tablo... Amcanın 'devletimiz varolsun' demesi ne kadar içten ve samimi", "Ne güzel bak... İnsanların yüzünde mutluluk var" şeklinde yorumlar yapıldı.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • Enver Üçar Enver Üçar:
    Ben yıllardır şehirde büyüdüm hiç insan ayrımı görmedim güren varsa gözlerini kontrol ettirsin bence biz beraber büyüdük beraber yaşarız her hebi 41 4 Yanıtla
  • 123456 123456:
    Gerçekten vatanını seven birlik olmaktan gurur duyan beraber yaşamaktan hiç gocunmayan Kürt kardeşlerimiz her zaman vardı var olacak ve var olmaya devam edecek Selam olsun gardaşlarıma. Onlar benden ayrı değil ben de onlardan ayrı değilim. Bu vatanı beraber kurtardık beraber yaşatmaya da devam edeceğiz. üç beş çakalın laflarıyla bölünmeyiz biz. Aslan gardaşlarım benim. 42 2 Yanıtla
    9891h13k 9891h13k:
    senin gibi kardeşlerimiz olduktan sonra kimse diz cokturemez evelallah 21 1
  • As81855655 As81855655:
    işte böyle güzel devlet adamlarına çok ihiyaç var. 24 1 Yanıtla
  • Szka788304 Szka788304:
    ya birinci ordu komutanı Tunceli lı bu ülkede ayrım hiç bir zaman olmadı 21 1 Yanıtla
  • Ayhan Karakuş Ayhan Karakuş:
    ne güzel bi kare rabbim birliğimizi bozmasın provokatörlere ırkçılara fırsat vermesin amin amin amin 2 1 Yanıtla
