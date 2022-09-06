Şırnak'ta kamyon gölete uçtu, şoför kayıp - Son Dakika
Üye Girişi

Şırnak'ta kamyon gölete uçtu, şoför kayıp

06.09.2022 13:55
Şırnak'ta kamyon gölete uçtu, şoför kayıp

Şırnak'ta Cudi Dağı eteklerinde bulunan kömür ocaklarında bir kamyon şoförüyle birlikte gölete uçtu.

Şırnak'ta Cudi Dağı eteklerinde bulunan kömür ocaklarında bir kamyon şoförüyle birlikte gölete uçtu. Suda kaybolan şoförün bulunması için çalışma başlatıldı.

Şırnak merkeze bağlı Cudi Dağı eteklerinde bulunan kömür ocaklarında sabah saat 07.00 civarlarında kömür çıkarma işlemi sırasında bir kamyon şoförü ile birlikte gölete uçtu, şoförün bulunması için ekipler çalışma başlattı. Olayın haber verilmesi üzerine 112 acil sağlık ekipleri, AFAD, Cizre Belediyesi dalgıçları, UMKE ve jandarma ekipleri bölgeye sevk edildi.

Cizre itfaiyesi su altı arama ekiplerinin arama çalışmaları devam ederken, Batman ve Diyarbakır'dan da su altı arama ekiplerinin arama çalışmalarına katılmak için yola çıktığı belirtildi. - ŞIRNAK

YORUMLAR
500
Şırnak'ta asayiş ve kaçakçılık operasyonlarında 31 şüpheli gözaltına alındı Şırnak'ta asayiş ve kaçakçılık operasyonlarında 31 şüpheli gözaltına alındı Şırnak'ta kaçakçılık ve asayiş operasyonu: 31 gözaltı Şırnak'ta kaçakçılık ve asayiş operasyonu: 31 gözaltı
Kaynak: İHA

Cudi Dağı, Şırnak, su, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Şırnak'ta kamyon gölete uçtu, şoför kayıp - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
13:40 Rusya'dan Türk Lirası hamlesi: Rezervlerde daha fazla kullanılması konusu incelenecek
13:10 Bakan Dönmez, tepki toplayan elektrik ve doğal gaz zamları hakkında konuştu: Vatandaşımızın etkilenmemesi için her şeyi yapıyoruz
13:10 Ataşehir Belediyesi çalışanları, yüzde 110'luk zammı halay çekerek kutladı
13:09 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den dikkat çeken EYT açıklaması: Tek bir formül üzerinde duruyoruz, Aralık ayı gibi gündeme gelir
13:06 Yenikapı'da feci kaza İETT otobüsü çok sayıda araca çarptı: 14 yaralı
13:02 Damattan kahkahaya boğan hareket! Gelin öylece kalakaldı
12:40 Ece Ronay'ı taciz ettiği iddiasıyla suçlanan Mehmet Ali Erbil hakkında zorla getirme kararı çıkartıldı
12:15 Davası sil baştan başlayan suç örgütü lideri Adnan Oktar savunmasında ne demek istedi? "Korkmayan yiğit hakimlere teşekkür ediyorum"
12:00 3 yıla kadar hapsi isteniyor! Gülşen, 21 Ekim'de hakim karşısına çıkacak
11:57 Ankaragücü-Beşiktaş maçında sahaya girip futbolculara saldıran holiganın 3 yıla kadar hapsi istendi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.09.2022 14:06:41. #1.11#
SON DAKİKA: Şırnak'ta kamyon gölete uçtu, şoför kayıp - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement