Cudi Kupası Tenis Turnuvası hazırlıkları sürüyor - Son Dakika

Cudi Kupası Tenis Turnuvası hazırlıkları sürüyor

06.11.2020 13:45

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Türkiye Tenis Federasyonu öncülüğünde 12-15 Kasım'da Şırnak'ta düzenlenecek olan "Cudi Kupası Tenis Turnuvası"nın hazırlıkları sürüyor.

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Türkiye Tenis Federasyonu öncülüğünde 12-15 Kasım'da Şırnak'ta düzenlenecek olan "Cudi Kupası Tenis Turnuvası"nın hazırlıkları sürüyor.

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Türkiye Tenis Federasyonu öncülüğünde 12-15 Kasım'da düzenlenecek olan "Cudi Kupası Tenis Turnuvası" için Şırnak Üniversitesi kampüsündeki 4 tenis kortunda hazırlık yapıldı, olumsuz hava şartlarına karşı kortların üstleri brandayla kaplandı.

Turnuvanın açılışına, milli tenisçi Marsel İlhan ve sanatçı Behzat Gerçeker'in de katılması bekleniyor.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Beytullah Birlik, turnuvaya ev sahipliği yapmanın heyecanını yaşadıklarını, hazırlıkların tüm hızıyla sürdüğünü söyledi.

Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Cengiz Durmuş'un kenti ziyaretinin ardından turnuvanın yapılması kararı alındığını aktaran Birlik, "Cudi Dağı eteklerinde bu turnuvanın yapılması çok anlamlı ve bizim için gurur verici." dedi.

Turnuvanın, Şırnak Üniversitesi kampüsündeki 4 tenis kortunda yapılacağını belirten Birlik, turnuva için Şırnak Üniversitesi ile iş birliği yaptıklarını, kampüsünde modern tenis kortlarında hazırların devam ettiğini anlattı.

Turnuvaya şu ana kadar 75 sporcunun başvurduğunu, yaklaşık 120 başvuru beklediklerini ifade eden Birlik, kentin bir spor şehri olması için Valilik öncülüğünde gerekli girişimlerin sürdüğünü kaydetti.

Huzurun tesisinin en güzel sonuçlarının son 2 ayda yapılan Yamaç Paraşütü Şampiyonası ve Beytüşşebap ilçesindeki Rafting Şampiyonası olduğunu dile getiren Birlik, bu tür aktivitelerin süreceğini belirtti.

Cudi Kupası Tenis Turnuvası hazırlıkları sürüyor
Cudi Kupası Tenis Turnuvası hazırlıkları sürüyor
Cudi Kupası Tenis Turnuvası hazırlıkları sürüyor
Cudi Kupası Tenis Turnuvası hazırlıkları sürüyor

Türkiye Tenis Federasyonu Başkanlığı, Şırnak, Tenis, Cudi, Spor, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Spor Cudi Kupası Tenis Turnuvası hazırlıkları sürüyor - Son Dakika Spor


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