Şırnak'ta Havalimanı Güvenlik Memurları Günü kutlandı - Son Dakika
Üye Girişi

Şırnak'ta Havalimanı Güvenlik Memurları Günü kutlandı

01.03.2022 16:53
Şırnak'ta Havalimanı Güvenlik Memurları Günü kutlandı

Şırnak'ta 1 Mart Havalimanı Güvenlik Memurları Günü törenle kutlandı.

Şırnak'ta 1 Mart Havalimanı Güvenlik Memurları Günü törenle kutlandı.

Havalimanları Güvenlik Memurları Derneğince, Cizre ilçesindeki bir otelde düzenlenen törende bir konuşma yapan Vali Ali Hamza Pehlivan, derneğin kuruluşundan beri bu anlam günün ilk defa Ankara dışında Şırnak'ta kutlanmasının mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

"Kadim bir şehir olan Şırnak 40 yıla yakın bir süre terör saldırılarında çeşitli sıkıntılar yaşadı. Cumhurbaşkanımız riyasetinde güvenlik birimlerimizin gayreti ile güvenlik ve huzur ortamını yakalamış bulunmaktayız" ifadesini kullanan Pehlivan, her geçen gün çok daha güvenli, huzurlu yıllara doğru hızla yol aldıklarını belirtti.

Pehlivan, "Güvenlik ve huzur ortamı sağlandıkça her alanda faaliyet çeşitliliğimiz de artıyor. Hem kamu yatırımlarımız hem de sosyal ve kültürel faaliyetlerimiz artıyor. İşte bugün olduğu gibi. Ulusal nitelik taşıyan derneklerimizin, sivil toplum kuruluşlarının faaliyetleri artık ilimizde yapılmaya başlanıyor. Umarım bu faaliyetler artarak devam edecek. Ev sahipliği yaptığımız için duyduğum memnuniyetini dile getirmek istiyorum. 1 Mart Havalimanı Güvenlik Memurları Günü'nü kutluyorum." dedi.

Derneğin Yönetim Kurulu Başkanı Cem Uysallı da 2012 yılında kurulan dernek tarafından bu anlamlı günün 9 yıl boyunca Ankara'da kutlandığını, bu yıl ise kutlama programını Şırnak'ta gerçekleştirdiklerini belirtti.

Törende daha sonra derneğin faaliyetlerinin tanıtıldığı sinevizyon gösterimi yapıldı, pasta kesildi.

Törene, Şırnak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. M. Emin Erkan, İl Emniyet Müdürü Cemal Dalman, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Murat Bozkurt, Cizre Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Tunç, AK Parti Şırnak Milletvekili Rizgin Birlik ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

YORUMLAR
500
Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı, 3 Mart'ta Congresium Ankara'da kapılarını açacak Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı, 3 Mart'ta Congresium Ankara'da kapılarını açacak Son dakika haber! 7 ilde FETÖ operasyonu: 19 gözaltı Son dakika haber! 7 ilde FETÖ operasyonu: 19 gözaltı

Ankara, Şırnak, Terör, Mart, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Şırnak'ta Havalimanı Güvenlik Memurları Günü kutlandı - Son Dakika


Son Dakika
16:55 Fenerbahçe'nin kalecisi Altay Bayındır'dan Ukrayna mesajı: Galibiyet fotoğrafı koymak isterdim buraya ama...
16:52 Son Dakika: Rusya ve Ukrayna arasında yapılacak olan ikinci görüşme yarın gerçekleşecek
16:47 Süper Lig'de bir ilk! 27. hafta en çok golün atıldığı hafta oldu
16:31 Sevgilisini düğüne bir gün kala terk etmişti! O adamdan gündem olacak sözler: Beni eve kilitledi, 1 ay tuvaletimi kovaya yaptım
16:29 İşgalin altıncı günü! Rus birliklerine ait 6 askeri araç patlatıldı
16:23 Bakan Koca'dan maske sinyali: Zorunluluk kalkıyor mu? Gözler yarınki toplantıda
16:06 Türkiye karşıtı ABD'li senatör, Türk SİHA'larının Rusya - Ukrayna savaşındaki başarısını sosyal medyadan paylaştı!
16:06 Aslışah Alkoçlar 5 ay önce doğum yapmıştı! Şimdiki halini görenler mest oluyor
15:48 Eski koltukta gelecekten haber veren not buldular! Okuduklarına inanamadılar
15:42 Rusya'nın en büyük saldırısı bu gece olacak: 24 saat içinde başlayacak ve 72 saat şiddetli devam edecek!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.03.2022 17:02:58. #1.11#
SON DAKİKA: Şırnak'ta Havalimanı Güvenlik Memurları Günü kutlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement