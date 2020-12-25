Şırnak'ta modern seracılık çalıştayı - Son Dakika

Şırnak'ta modern seracılık çalıştayı

25.12.2020 15:49
Şırnak'ta modern seracılık çalıştayı, System.String[]

Şırnak Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda, Valilik himayesinde, Şırnak Üniversitesi ve Ticaret Sanayi Odası (TSO) başkanlığınca yürütülen modern seracalık çalıştayı yapıldı.

Şırnak Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda, Valilik himayesinde, Şırnak Üniversitesi ve Ticaret Sanayi Odası (TSO) başkanlığınca yürütülen modern seracalık çalıştayı yapıldı.

Şırnak Üniversitesi Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen çalıştay da proje koordinatörü Dr. Yelderem Akhaoundnejad projenin amacı, hedefleri beklenen sonuçlarıyla ilgili sunum yaptı.

Vali Ali Hamza Pehlivan, çalıştayda yaptığı konuşmada, güvenlik bağlamında yaşanan sıkıntıların bertaraf edilmesi, güvenlik ve huzur ikliminin yakalanması ve kalıcı hale getirilmesiyle ekonomik anlamda sahada atılacak adımların da yerinin büyük olduğunu söyledi.

Yapılacak yatırımların istihdam getireceğini iş ve ticaret alanında hareketlilik kazandıracağını ifade eden Pehlivan, şunları kaydetti:

"İstihdam ihtiyacının giderilmesi, insanımıza iş olanaklarının sağlanması ile geleceğe hep birlikte daha güvenle bakacağız. Seracılık alanında yapılacak olan bu çalışmanın ileriye dönük olacağını, bu konuda atılacak adımlara ışık tutacağını biliyoruz. Sera konusu profesyonel anlamda 30-40 yıllık bir geçmişten bahsedilebilecek, ülkemiz için yeni sayılabilecek bir konudur. Bugün ise sera teknolojisinin geldiği noktayı biliyoruz. İş topraksız tarıma kadar ulaşmış durumdadır. Ülkemizde de bu konuda ön planda olan iller var. Antalya bu konuda başta geliyor. Yüzde 60-61 nispetinde seracılık üretim hasılası var. Onu yüzde 23 ile Mersin takip ediyor ardından da Muğla, İzmir gibi vilayetler geliyor"

Dünya seracalığında iklim koşullarının önemini vurgulayan Pehlivan, Şırnak'ın seracılık için uygun yerlerinin bulunduğunu, İdil, Silopi, Uludere'yi bu anlamda değerlendirdiklerini bildirdi.

Seracılık anlamında en elverişli ilçenin Silopi olduğunu aktaran Pehlivan, devamında şöyle dedi:

"İhtisas Organize Sanayi Bölgeleri ülkemizde yaygınlaşmakta olan bir alandır. Bu, kendi içinde, sera özelinde yapılmasıyla birlikte daha da önem ve değer kazanıyor. Yola çıktığımız bu kolektif ve birlikte ortaya konulan anlayış, devamı sağlandığında başarılı neticeler elde edileceğine inanıyorum. Buna iklim şartları, toprak ve coğrafya şartları uygundur. Coğrafi konum itibariyle artıları çok olan bir noktadayız. Bunu ileri taşımak hepimizin görevidir. Bu vesileyle katkı ve emeği olan, burada bulunan ve bulunmayan bütün kişi ve kurumlara teşekkürlerimi sunuyorum"

Çalıştay da projenin paydaşı ve yüklenicisi Dicle Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Ahmet Alanlı ve TSO Başkanı Osman Geliş de konuşma yaptı.

Toplantıya, Belediye Başkan Vekili Bahar Cavlak, ŞÜ Rektörü Prof. Dr. Emin Erkan, İl Tarım ve Orman Müdürü Selman Demirel ve DİKA İl Koordinatörü Murat Katı katıldı.

Ali Hamza Pehlivan, Valilik, Ticaret, Şırnak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Şırnak'ta modern seracılık çalıştayı - Son Dakika


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