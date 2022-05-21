Şırnak'ta otomobilin çarptığı 15 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti - Son Dakika
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Şırnak'ta otomobilin çarptığı 15 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

21.05.2022 15:30
Şırnak'ta otomobilin çarptığı 15 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Şırnak'ın İdil ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan 15 yaşındaki çocuk, otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

Şırnak'ın İdil ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan 15 yaşındaki çocuk, otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, A.A'nın kullandığı plakası öğrenilemeyen otomobil, Çığır köyü İpek Yolu kavşağında yolun karşısına geçmeye çalışan Nurgül Demirel'e (15) çarptı.

Ağır yaralanan Demirel, çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekiplerince İdil Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Demirel, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.???????

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Kaynak: AA

İpek Yolu, Otomobil, Şırnak, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Şırnak'ta otomobilin çarptığı 15 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Şırnak'ta otomobilin çarptığı 15 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti - Son Dakika
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