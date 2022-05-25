Şırnak'ta UYAFA Cudi Cup Futbol Turnuvası yapılacak - Son Dakika
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Şırnak'ta UYAFA Cudi Cup Futbol Turnuvası yapılacak

25.05.2022 15:27
Şırnak'ta UYAFA Cudi Cup Futbol Turnuvası yapılacak

Şırnak'ta Uluslararası Yetenek Avcıları Futbol Akademisi (UYAFA) Cudi Cup Futbol Turnuvası yarın başlayacak.

Şırnak'ta Uluslararası Yetenek Avcıları Futbol Akademisi (UYAFA) Cudi Cup Futbol Turnuvası yarın başlayacak.

Gençlik ve Spor Bakanlığı koordinasyonunda, Valilik, Şırnak Belediyesi, Şırnak Ticaret ve Sanayi Odası (TSO), Şırnak Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu iş birliği ile düzenlenecek turnuvada, Şırnak'ın olduğu toplam 10 ilin U12 takımları ter dökecek.

Organizasyonda, şampiyon takım 2023 yılında Erzurum'daki UYAFA Palandöken Cup 2023 Futbol Turnuvası'nda Türkiye'yi temsil edecek.

Turnuva, 30 Mayıs'a kadar sürecek.

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Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Şırnak'ta UYAFA Cudi Cup Futbol Turnuvası yapılacak - Son Dakika
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