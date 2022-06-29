Şırnak'ta yaz spor okulları törenle açıldı - Son Dakika
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Şırnak'ta yaz spor okulları törenle açıldı

29.06.2022 18:07
Şırnak'ta yaz spor okulları törenle açıldı

Şırnak'ta Gençlik Spor Bakanlığı yaz spor okulları ve engelsiz spor okullarının açılışı düzenlenen törenle gerçekleştirildi.

Şırnak'ta Gençlik Spor Bakanlığı yaz spor okulları ve engelsiz spor okullarının açılışı düzenlenen törenle gerçekleştirildi.

Şırnak İl Gençlik ve Spor Müdürlüğü Kapalı Spor Salonu'nda, yaz spor okulları ve engelsiz spor okullarının açılışı için tören düzenlendi.

Etkinlikte, gençler ve çocuklar tarafından atletizm, basketbol, boks, halter, güreş, tekvando ve cimnastik gibi spor branşlarında çeşitli gösteriler yapıldı.

Açılışa, Şırnak Valisi Osman Bilgin, Belediye Başkanı Mehmet Yarka, Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdullah Ayar, Şırnak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Emin Erkan, AFAD İl Müdürü Muzaffer İşlek, sporcular ile vatandaşlar katıldı.

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Dinar'da yaz spor okulu açıldı Dinar'da yaz spor okulu açıldı
Kaynak: AA

gençlik, Şırnak, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Şırnak'ta yaz spor okulları törenle açıldı - Son Dakika

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