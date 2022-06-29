Etkinlikte, gençler ve çocuklar tarafından atletizm, basketbol , boks, halter, güreş, tekvando ve cimnastik gibi spor branşlarında çeşitli gösteriler yapıldı.

Şırnak İl Gençlik ve Spor Müdürlüğü Kapalı Spor Salonu'nda, yaz spor okulları ve engelsiz spor okullarının açılışı için tören düzenlendi.

Kaynak: AA

gençlik, Şırnak, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Şırnak'ta yaz spor okulları törenle açıldı - Son Dakika

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