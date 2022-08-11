Şırnak'ta üreticilere sağlanan fide desteği meyve verdi

Şırnak'ta yüzde 75 hibe fide desteğiyle gerçekleştirilen tarımsal üretim çiftçilerin yüzünü güldürdü.

Tarım ve Orman Bakanlığının desteğiyle uygulanan Sebze Üretim Alanlarının Yaygınlaştırılması Projesi kapsamında geçen yıl 70 dekar, bu yıl ise 130 dekar alanda çiftçilere yüzde 75 hibeyle fide desteği sağlandı.

Silopi, Cizre ve İdil ilçelerinde domates, salatalık, biber, bamya ve patlıcan gibi tarımsal ürünlerin yetiştirildiği alanlarda denetim yapan Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri ürünlerde verim ve sağlık kontrolü yaptı.

Tarım ve Orman Müdürlüğü Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürü Altan Altan, AA muhabirine, Bakanlık tarafından yapılan hibe destekle 5 yıl içinde 1500 dekar alanda sebze üretimi hedeflediklerini söyledi.

Altan, gerekli kontrolleri yapmak için sahada olduklarını belirterek, "Silopi, Cizre ve Şırnak merkezde bazı alanlar Adana ve Mersin'in bazı bölgeleriyle aynı iklim değerlerine sahip. Biz de orada oluyorsa niçin burada da olmasın?' diye düşündük ve ilk olarak geçen sene üreticilere sebze fidesi verdik. Çok başarılı olduk." dedi.

"27 çiftçiden bu dönem 450 ton sebze üretimi bekleniyor"

Bakanlık nezdinde de projelerin karşılık bulduğunu dile getiren Altan, çeşitli gerekçelerle bahçesine ekim yapamayan çiftçilerin, verilen fide desteğiyle tekrar üretim yapmasını sağladıklarını ifade etti.

Altan, şunları kaydetti:

"Bir dekar alandan her hafta yaklaşık 1 ton bir ürün çiftçimize gelir anlamında destek sağlıyor. İl genelinde destek verdiğimiz 27 çiftçiden bu dönem 450 ton sebze üretimi bekleniyor. Saha gözlemlerinde olumlu sonuçlar aldıklarını görüyoruz. Kendine yetebilen bir Şırnak oluşturma düşüncesindeyiz. İlimize tarımsal olarak katkı sağlayacak vatandaşlarımızı Tarım ve Orman İl Müdürlüğümüze davet ediyoruz. İlimizde tarımsal olarak yapılacak çok proje var. Sebzeciliği artırmak için hem örtü altı hem de açık alan için projeler yürütüyoruz."

Üreticilerden Mahmut Uçar, Bakanlık desteğiyle ara verdiği tarımsal üretime yeniden başladığını, hem fide hem de damlama sulama sistemi için verilen destekten faydalandığını söyledi.

Uçar, "Şırnak'ın meyve ve sebze ihtiyacını karşılamak istiyoruz. Bu sene dönüm bazında domateste 7 ton, salatalıkta 12 ton, karpuzda 4 ton verim aldık. Biber ve patlıcanda hala hasat devam ediyor. Tarım ve Orman Bakanlığına sunduğu destekten dolayı teşekkür ediyorum." dedi.