Şırnak'ta üreticilere sağlanan fide desteği meyve verdi - Son Dakika
Üye Girişi

Şırnak'ta üreticilere sağlanan fide desteği meyve verdi

11.08.2022 15:53
Şırnak'ta üreticilere sağlanan fide desteği meyve verdi

Şırnak'ta yüzde 75 hibe fide desteğiyle gerçekleştirilen tarımsal üretim çiftçilerin yüzünü güldürdü.

Şırnak'ta yüzde 75 hibe fide desteğiyle gerçekleştirilen tarımsal üretim çiftçilerin yüzünü güldürdü.

Tarım ve Orman Bakanlığının desteğiyle uygulanan Sebze Üretim Alanlarının Yaygınlaştırılması Projesi kapsamında geçen yıl 70 dekar, bu yıl ise 130 dekar alanda çiftçilere yüzde 75 hibeyle fide desteği sağlandı.

Silopi, Cizre ve İdil ilçelerinde domates, salatalık, biber, bamya ve patlıcan gibi tarımsal ürünlerin yetiştirildiği alanlarda denetim yapan Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri ürünlerde verim ve sağlık kontrolü yaptı.

Tarım ve Orman Müdürlüğü Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürü Altan Altan, AA muhabirine, Bakanlık tarafından yapılan hibe destekle 5 yıl içinde 1500 dekar alanda sebze üretimi hedeflediklerini söyledi.

Altan, gerekli kontrolleri yapmak için sahada olduklarını belirterek, "Silopi, Cizre ve Şırnak merkezde bazı alanlar Adana ve Mersin'in bazı bölgeleriyle aynı iklim değerlerine sahip. Biz de orada oluyorsa niçin burada da olmasın?' diye düşündük ve ilk olarak geçen sene üreticilere sebze fidesi verdik. Çok başarılı olduk." dedi.

"27 çiftçiden bu dönem 450 ton sebze üretimi bekleniyor"

Bakanlık nezdinde de projelerin karşılık bulduğunu dile getiren Altan, çeşitli gerekçelerle bahçesine ekim yapamayan çiftçilerin, verilen fide desteğiyle tekrar üretim yapmasını sağladıklarını ifade etti.

Altan, şunları kaydetti:

"Bir dekar alandan her hafta yaklaşık 1 ton bir ürün çiftçimize gelir anlamında destek sağlıyor. İl genelinde destek verdiğimiz 27 çiftçiden bu dönem 450 ton sebze üretimi bekleniyor. Saha gözlemlerinde olumlu sonuçlar aldıklarını görüyoruz. Kendine yetebilen bir Şırnak oluşturma düşüncesindeyiz. İlimize tarımsal olarak katkı sağlayacak vatandaşlarımızı Tarım ve Orman İl Müdürlüğümüze davet ediyoruz. İlimizde tarımsal olarak yapılacak çok proje var. Sebzeciliği artırmak için hem örtü altı hem de açık alan için projeler yürütüyoruz."

Üreticilerden Mahmut Uçar, Bakanlık desteğiyle ara verdiği tarımsal üretime yeniden başladığını, hem fide hem de damlama sulama sistemi için verilen destekten faydalandığını söyledi.

Uçar, "Şırnak'ın meyve ve sebze ihtiyacını karşılamak istiyoruz. Bu sene dönüm bazında domateste 7 ton, salatalıkta 12 ton, karpuzda 4 ton verim aldık. Biber ve patlıcanda hala hasat devam ediyor. Tarım ve Orman Bakanlığına sunduğu destekten dolayı teşekkür ediyorum." dedi.

YORUMLAR
500
Şırnaklı öğrenciler eğitim kurumlarına masa, sıra, dolap ve sandalye üretiyor Şırnaklı öğrenciler eğitim kurumlarına masa, sıra, dolap ve sandalye üretiyor Şırnak'ta üretilen 'Vintage' tarzı bebek kıyafetleri 20 ülkeye ihraç ediliyor Şırnak'ta üretilen 'Vintage' tarzı bebek kıyafetleri 20 ülkeye ihraç ediliyor
Kaynak: AA

Silopi, Şırnak, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Şırnak'ta üreticilere sağlanan fide desteği meyve verdi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
15:48 Fenerbahçe, forvete Joao Pedro'nun partnerini alıyor! Senegalli golcü Keita Balde'nin transferi için gaza basıldı
15:22 Muhalefetin yapamayacağını iddia ettiği projeyi bitirdiklerini anlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan gülünce salon coşkuya kapıldı
15:20 Okan Buruk istemiyor! Galatasaray'dan gönderilecek futbolcular belli oldu
15:12 Yağmur Atacan eşi Pınar Altuğ'un bikinili fotoğraflarını paylaştı: Daha fazla direnemiyorum ben yaşlanacağım
15:00 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tarım Kredi Kooperatifi'nde büyükbaş hayvan etinin yüzde 30-35 gibi bir indirimle satışına başlayacağız
15:50 AK Partili Turan, Muharrem İnce'nin iddialarına değindi: CHP'nin ve İYİ Parti'nin sessizliği ibretlik
14:47 İşçileri çıkaran Hyper Social CEO'su üzüldüğünü iddia ederek ağladığı anları yayınladı! Tepkiler daha da arttı
14:36 Dizi oyuncuları Sinem Ünsal ile Halit Özgür Sarı'dan birliktelik itirafı: Her şey güzel gidiyor
14:32 Bu kez kaçamadı! Baskın yapan polisler, oyuncak ayının nefes alıp verdiğini fark edince hırsızı yakaladı
14:30 AK Parti'nin yüzde 80 zam kararı sonrası işçiler, Tuzla Belediyesi binasında başkan ile birlikte halay çekti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.08.2022 16:18:53. #1.13#
SON DAKİKA: Şırnak'ta üreticilere sağlanan fide desteği meyve verdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement