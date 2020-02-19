Şırnak Valisi Pehlivan Cizre'de taziye ziyaretinde bulundu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Şırnak Valisi Pehlivan Cizre'de taziye ziyaretinde bulundu - Son Dakika

Şırnak Valisi Pehlivan Cizre'de taziye ziyaretinde bulundu

6 saat önce

Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan, Cizre ilçesinde personelin ikna çabalarına rağmen Kaymakamlık binasında intihar eden zihinsel ve işitme engelli Nezir Kılıç'ın ailesini ziyaret etti.

Şırnak Valisi Pehlivan Cizre'de taziye ziyaretinde bulundu, System.String[]

Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan, Cizre ilçesinde personelin ikna çabalarına rağmen Kaymakamlık binasında intihar eden zihinsel ve işitme engelli Nezir Kılıç'ın ailesini ziyaret etti.

Vali Pehlivan, önceki gün Kaymakamlık binasının 4. katındaki koridor penceresinden ikna çabalarına rağmen atlayan ve ağır yaralanan, kaldırıldığı hastanede müdahaleye rağmen kurtarılamayan yüzde 76 zihinsel ve işitme engelli olduğu belirlenen Kılıç'ın yakınları ile Cudi Mahallesi'ndeki tavziyeevinde görüştü.

Kılıç'ın yakınlarına başsağlığı dileyen Pehlivan ve Cizre Kaymakamı Davut Sinanoğlu ile beraberindekiler dua okudu, yaşanan olaydan duydukları üzüntüyü ifade etti.

Ziyarette Vali Pehlivan'a İl Emniyet Müdürü Mustafa Emre Başbuğ, İl Müftüsü Ramazan Tolan, İlçe Özel İdare Müdürü Ahmet Ebem de eşlik etti.

Şırnak Valiliğinden, yüzde 76 zihinsel ve işitme engelli olduğu belirlenen Nezir Kılıç'ın (46) geldiği kaymakamlık binasının 4. katındaki koridor penceresinden, Kaymakam Davut Sinanoğlu başta olmak üzere oradaki personelin ikna etmek için gösterdiği çabaya rağmen intihar ettiği bildirilmişti.

Kılıç'ın epilepsi hastalığının olduğu ve daha önce de muhtelif zamanlarda 3 defa intihar girişiminde bulunduğu, yapılan müdahalelerle kurtarıldığının tespit edildiği belirtilmişti. Evli ve 4 çocuk babası Kılıç'a Cizre Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığınca belli aralıklarla düzenli olarak yardım yapıldığı kaydedilmişti.

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Haber Yayın Tarihi: 19.02.2020 05:00 Kaynak: AA
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