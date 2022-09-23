Sırp Suç Örgütü Lideri Jovan Vukotiç Cinayeti Şüphelilerinden 10'u Tutuklandı - Son Dakika
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Sırp Suç Örgütü Lideri Jovan Vukotiç Cinayeti Şüphelilerinden 10'u Tutuklandı

23.09.2022 17:27

Sırp organize suç örgütü lideri Jovan Vukotiç’in İstanbul’da öldürülmesine ilişkin soruşturmada gözaltına alınan 12 şüpheliden 10’u tutuklandı.

Sırp organize suç örgütü lideri Jovan Vukotiç'in İstanbul'da öldürülmesine ilişkin soruşturmada gözaltına alınan 12 şüpheliden 10'u tutuklandı.

"Skaljari" isimli organize suç örgütünün yöneticisi olduğu belirtilen Sırbistan uyruklu Jovan Vukotiç, İstanbul Şişli'de motosikletli iki kişinin silahlı saldırısında öldürülmüştü. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışmaları sonucunda gözaltına alınan Radoje Zivkovic ile Zdravko Perunovıc ve E.S., Y.D., ve E.E., E.T., ile F.Y.'nin de aralarında bulunduğu 12 şüpheli bugün adliyeye sevk edilmişti.

10 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Savcılık ifadelerinin ardından nöbetçi hakimliğe çıkarılan 12 şüpheliden 10'u tutuklandı, 2 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Kaynak: ANKA

Sırbistan, İstanbul, Şişli, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sırp Suç Örgütü Lideri Jovan Vukotiç Cinayeti Şüphelilerinden 10'u Tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sırp Suç Örgütü Lideri Jovan Vukotiç Cinayeti Şüphelilerinden 10'u Tutuklandı - Son Dakika
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