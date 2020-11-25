Şişecam, Polatlı'daki yeni düzcam yatırımıyla ileri teknoloji ürünlerini pazara sundu - Son Dakika

Şişecam, özellikle yurt içi pazar talebi paralelinde üretim kapasitesinde artış sağlanması ihtiyacına yönelik olarak yaptığı yaklaşık 130 milyon dolarlık ek yatırımla Avrupa'nın en büyük düzcam üretim üslerinden biri haline gelen Ankara'nın Polatlı ilçesindeki tesisinde ürettiği ileri teknoloji ürünlerini Türkiye pazarına sundu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, düzcam, cam ev eşyası, cam ambalaj ve cam elyafı gibi camın tüm temel alanları ile soda ve krom bileşiklerini kapsayan iş kollarında küresel bir oyuncu olan Şişecam, aralıksız yatırımlarıyla Türkiye için üreterek değer yaratmaya devam ediyor.

Şişecam, özellikle yurt içi pazar talebi paralelinde üretim kapasitesinde artış sağlanması ihtiyacına yönelik olarak yaptığı yaklaşık 130 milyon dolarlık ek yatırımla Avrupa'nın en büyük düzcam üretim üslerinden biri haline gelen Polatlı'daki tesisinde ürettiği ileri teknoloji ürünlerini Türkiye pazarına sundu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Şişecam Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Genel Müdürü Prof. Dr. Ahmet Kırman, küresel salgının yarattığı belirsizlik ortamına rağmen yatırımlarına aralıksız devam ettiklerini ve ülke ekonomisi için değer yaratmayı sürdürdüklerini belirtti.

Polatlı'daki Endüstri 4.0'a uygun şekilde ileri teknolojiyle donatılan yıllık 240 bin ton kapasiteli yeni düzcam fırınının 2 Ekim'de ateşlenirken, 26 Ekim'de cam çekilmeye başlandığını anımsatan Kırman, "Bugün de en modern düzcam tesisimiz olan Polatlı'daki yeni fırınla gerçekleştirilen deneme üretimi, kalite standardizasyonu gibi gerekli tüm süreçlerin tamamlanmasıyla birlikte Şişecam'ın üstün Ar-Ge yetkinliğinin ürünü olan yüzde 100 yerli son teknoloji çözümlerimizi müşterilerimize sunmanın memnuniyetini yaşıyoruz." ifadelerini kullandı.

"Türkiye'nin geleceğine olan güvenimizin önemli bir göstergesi"

Kırman, Polatlı'daki 130 milyon dolarlık yeni fırın yatırımının Türkiye'nin geleceğine olan güvenlerinin önemli bir göstergesi olduğunu aktararak, şunları kaydetti:

"Bugün düzcam alanındaki faaliyetlerimizi mimari camlar, enerji camları ve beyaz eşya camları olmak üzere üç farklı başlıkta yürütüyor; inşaat, mobilya, enerji ve beyaz eşya gibi önemli sektörlere girdi sağlıyoruz. Ülkemizde Bursa Yenişehir, Kırklareli, Mersin ve Ankara Polatlı olmak üzere toplamda 4 üretim tesisiyle düzcam faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Yeni yatırımımızla birlikte yıllık üretim kapasitesi 540 bin tona ulaşan Polatlı'daki tesisimiz Avrupa'nın en büyük düzcam üretim üslerinden biri haline geldi. Ülkemizdeki düzcam fırını sayımız 8'e çıkarken, toplam düzcam üretim kapasitemiz ise yıllık 2 milyon ton seviyesini aştı."

"Yeni yatırımla Polatlı'daki istihdamımız yüzde 40 oranında artacak"

Şişecam'ın, dört kıtaya yayılan üretim faaliyetleri ve 150 ülkeyi aşan satışlarıyla küresel ölçekte bir şirket olduğuna işaret eden Kırman, "Bugün dünyada cam ev eşyasında en büyük 3, cam ambalaj ve düzcamda ise en büyük 5 üretici arasında yer alıyoruz. Dünyanın en büyük 8'inci soda üreticisi olmamızın yanı sıra krom kimyasallarında ise dünyada lider konumdayız. Kuruluşumuzdan bu yana aradan geçen 85 yılda ülkemiz ekonomisi ve istihdama her daim katkı sağlamanın haklı gururunu yaşıyoruz. Önemli bir kapasite artışı imkanı sağlayan ikinci fırın yatırımıyla birlikte Polatlı tesisindeki istihdamımızı da artırıyoruz. Tesisteki toplam istihdamımız yüzde 40'lık artışla 322 kişiye ulaşacak." değerlendirmesinde bulundu.

Küresel salgın ortamında düzcamda öngörülemeyen bir talep artışı yaşandığına dikkati çeken Kırman, "İç pazardaki sıra dışı talep artışını karşılamaya yönelik olarak başta yeni fırın yatırımı ve toplam satışlarda yurt içi satışların payının artırılması olmak üzere ülkemizde ekonomik faaliyetleri destekleyen her türlü önlemi aldık. Bu kapsamda aylık düzcam sevkiyat kapasitemiz olan 100 bin tonun tamamını kullanırken, ülkemizde gerçekleştirdiğimiz düzcam üretiminin yaklaşık yüzde 90'lık kısmını da yurt içi pazara sunduk. Düzcam pazarına yönelik olarak, içinden geçilen dönemin özelliklerini dikkate alarak müşterilerimize ayrıca destek olduk." ifadelerini kullandı.

"Tüm paydaşlarımız için değer yaratmaya devam ediyoruz"

Prof. Dr. Ahmet Kırman, yeni yatırımların yanı sıra idame yatırımlarına da devam ettiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"İzabe teknolojisine dayanan ve enerji yoğun bir üretim alanı olan cam sanayinde ilk yatırım maliyetleri yüksek olduğu gibi, ergitme fırınlarının belli aralıklarla yenilenmesi zorunluluğu bulunuyor. Sürekli yatırım ihtiyacı bulunan bu fırınların ömrü 8-15 yıl arasında dolmakta ve üretimin devam edebilmesi için ilk yatırım harcama tutarının yüzde 20'si ila yüzde 30'u seviyeleri arasında bir idame yatırımı ihtiyacı oluşuyor. Bu doğrultuda ülkemizdeki tesislerimizde üretim sürekliliğini sağlamak üzere altı numaralı düzcam fırınımız nisan ayında, beş numaralı düzcam fırınımız ise haziran ayında soğuk tamire alınmak üzere durdurulmuştu. Soğuk tamirde olan altı numaralı fırınımızın yenilenmiş bir şekilde önümüzdeki şubat ayında devreye alınmasını öngörüyoruz. Soğuk onarımlara ek olarak; gelişen fırın teknolojileri, yenileme, makine donanım modernizasyonu, destek veren operasyonların revizyonu gibi sebeplerle düzenli idame yatırım ihtiyaçları oluşuyor. Bu yılın ilk 9 aylık döneminde yaklaşık 1,1 milyar TL tutarında yatırım harcaması gerçekleştirdik. Dolayısıyla sürdürülebilir büyüme hedefimiz doğrultusundaki yatırımlarımızla ülkemiz ekonomisine katkı sağlamaya ve tüm paydaşlarımız için değer yaratmaya devam ediyoruz."

"Yeni alanlarındaki fırsatları da değerlendireceğiz"

Küresel salgının damgasını vurduğu 2020 yılında da üretmeye ve yatırım yapmaya devam ettiklerini bildiren Kırman, "Salgın döneminde toplumun temel ihtiyaçlarına yönelik üretim ve hizmetlerimizi aksatmadan çalışanlarımız, iş ortaklarımız ve müşterilerimizin sağlığı konusunda üzerimize düşen tüm görevleri eksiksiz şekilde yerine getiriyoruz. Sahip olduğumuz üstün araştırma ve teknolojik geliştirme yetkinliğimiz ve üretimden gelen gücümüz sayesinde de küresel salgınla mücadeleye katkı sağlıyoruz. Önümüzdeki dönemde mevcut iş alanlarımızda etkinliğimizi artıracak stratejik hamlelerin yanı sıra Şişecam'a değer katacağına inandığımız yeni iş alanlarındaki fırsatları da değerlendireceğiz." ifadelerini kullandı.