Şişli'de Ceset Bulundu, 3 Şüpheli Gözaltında

25.01.2026 18:01
İstanbul Şişli'de çöp konteynerinde parçalanmış ceset bulundu, 3 şüpheli gözaltına alındı.

(İSTANBUL) - İstanbul'un Şişli ilçesinde çöp konteynerinde, cesedi parçalanmış halde bulunan Durdona Khakımova'nın öldürülmesiyle ilgili, 2'si yabancı uyruklu 3 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ile İstihbarat Şubesi ekipleri, Şişli'de kağıt toplayan bir kişinin konteynerde kadın cesedi bulması üzerine başlatılan soruşturma kapsamında çalışmalarını sürdürdü. Olay yeri ve çevresinde bulunan görgü tanıklarının ifadelerine başvuruldu.

Tanıklardan Ö.S, olayın yaşandığı sokağa annesini ziyaret etmek için geldiğini, bu sırada çöp konteyneri önünde valizle bekleyen sakallı iki kişiyi gördüğünü ve bu kişilerden birini tekrar görmesi halinde teşhis edebileceğini söyledi.

Ekipler, yaklaşık 8 saatlik güvenlik kamerası görüntülerini inceleyerek inşaat işçisi oldukları belirlenen Özbekistan uyruklu şüpheliler D.A.U.T., G.A.K. ve E.K'nın kimliğini tespit etti. Şüphelilerden D.A.U.T. ve G.A.K, Gürcistan'a kaçmaya çalıştıkları sırada İstanbul Havalimanı'nda yakalandı. Soruşturmanın devamında E.K. da gözaltına alındı.

D.A.U.T'nin polise verdiği ifadede, Durdona Khakımova ile gönül ilişkisi bulunduğunu, aralarında çıkan tartışma sonucu cinayeti işlediğini, ardından arkadaşı G.A.K.'nın yardımıyla cesedi taksiyle Şişli'ye getirdiklerini söylediği öğrenildi.

Öte yandan, şüphelilerin cesedi valizle taşıdıkları anlara ait güvenlik kamerası görüntüleri de ortaya çıktı. Görüntülerde iki şüphelinin valizle sokaklardan geçtikleri ve çöp konteynerine poşet attıkları anlar yer aldı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, İnsan Hakları, Güvenlik, İstanbul, Cinayet, Güncel, Şişli, Suç, Son Dakika

