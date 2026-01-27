Şişli'de Cinayet: Özbek Kadın Konteynerde Bulundu - Son Dakika
Şişli'de Cinayet: Özbek Kadın Konteynerde Bulundu

Şişli'de Cinayet: Özbek Kadın Konteynerde Bulundu
27.01.2026 14:13
İstanbul Şişli'de çöp konteynerinde bulunan Durdona Khokimova'nın cinayetiyle ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Şişli'de çöp konteynerinde uzuvları kesilmiş halde bulunan Özbekistan uyruklu Durdona Khokimova cinayetine ilişkin gözaltına alınan 3 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Cinayete ilişkin çarpıcı detaylar ortaya çıktı. Şüpheli D.A.U.T.'nin Khokimova'nın başına ütüyle vurup yere düşürdüğü ardından sırtından birçok kez bıçakladığı öğrenildi. Katil zanlısının cesedi arkadaşı ile birlikte banyoda parçaladıkları öğrenildi. İki suç ortağının olaydan sonra sakal tıraşı olduğu öğrenildi.

24 Ocak akşam saatlerinde Şişli Duatepe Mahallesi Kuyulubağ Sokak'ta meydana gelen olayda bir çöp konteynerinde çarşafa sarılı halde ceset bulunduğu ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, cesedin başı ve bacaklarının kesildiğini tespit etmiş, yapılan incelemelerde cesedin, 37 yaşındaki Özbekistan uyruklu Durdona Khokimova'ya ait olduğu belirlenmişti. Çalışmalar doğrultusunda Khokimova'nın sevgilisi olduğu iddia edilen Özbekistan uyruklu D.A.U.T.'nin (31) cinayeti işlediği; G.A.K.'nın (29) ise yardım ettiği belirlenmiş, yurt dışına kaçmak isteyen D.A.U.T. ve G.A.K. gözaltına alınmış, cesede ait diğer parçalar aynı bölgede farklı çöp konteynerlerinde bulunmuş, olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen E.K. isimli bir kişi daha gözaltına alınmıştı.

Cinayete ilişkin detaylar ortaya çıktı

Cinayete ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında yeni detaylar gün yüzüne çıktı. Durdona Khakimova'nın şüpheli D.A.U.T ile 3 ay önce sosyal medyadan tanıştığı öğrenildi. Khakimova, iddiaya göre dini nikahlı eşine arkadaşına gideceğini söyleyerek evinden çıktı. 10 yaşındaki çocuğuyla yoluna devam eden genç kadın, bir süre sonra G.A.K. ile buluşarak birlikte Ümraniye'ye geçti. Çocuğunu G.A.K.'nın yanında bırakan Khakimova, daha sonra tek başına şüpheli D.A.U.T.'nin bulunduğu eve gitti.

Genç kadının başına ütüyle vurmuş

D.A.U.T. ile Khakımova arasında ayrılma sebebiyle kısa süreli tartışma yaşandığı, tartışmanın ardından şüpheli D.A.U.T.'nin Khakımova'nın başına ütüyle vurduğu, ardından sırtından defalarca bıçakladığı öğrenildi. Cinayetin ardından D.A.U.T.'nin, arkadaşı G.A.K.'ye çocuktan kurtulup eve gelmesini söylediği, G.A.K.'nin ise çocuğu taksiye bindirerek evine gönderdiği ve daha sonra cinayetin işlendiği eve geldiği öğrenildi. Maktulün 10 yaşındaki çocuğunun otizmli olduğu da edinilen bilgiler arasında yer aldı. Şüphelilerin, cesedi banyoda yere çöp poşeti sererek birlikte parçaladıkları, cesedin ev çevresinde bulunmasını istemedikleri ve zaman kazanmak amacıyla Şişli'ye getirdikleri belirlendi. Şüphelilerin, cesedi Şişli'de bir çöp konteynerine bıraktıktan sonra Fatih'e geçtikleri, yurt dışına kaçmak amacıyla en yakın Gürcistan seferi için uçak bileti aldıkları ve sakal tıraşı oldukları öğrenildi. Yurt dışına kaçmak üzere gittikleri havalimanında polis ekiplerinin çalışmaları sonucu şüpheli şahıslar yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Gözaltına alınan üçüncü şüphelinin kasap olduğu, olayı sosyal medyada gördüğü, ardından Khokimova'nın imam nikahlı eşine mesaj atarak durumu anlattığı öğrenildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Özbekistan, İstanbul, 3. Sayfa, Cinayet, Şişli, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Şişli'de Cinayet: Özbek Kadın Konteynerde Bulundu - Son Dakika

SON DAKİKA: Şişli'de Cinayet: Özbek Kadın Konteynerde Bulundu - Son Dakika
