Şişli'de çöpteki bebeği ölümden kurtaran işçiler ödüllendirildi - Son Dakika
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Şişli'de çöpteki bebeği ölümden kurtaran işçiler ödüllendirildi

7 saat önce

ŞİŞLİ'de çöpe bırakılan bebeği ölümden kurtaran temizlik görevlileri ödüllendirildiŞişli Belediyesi'nde çalışan temizlik görevlileri, dün sabah Kuştepe Mahallesi, Yavrukuş sokaktaki çöp konteynerini kamyona boşalttıktan sonra ilerlerken bebek ağlama sesi duyup yolda durdurdukları çöp...

Şişli'de çöpteki bebeği ölümden kurtaran işçiler ödüllendirildi, System.String[]

ŞİŞLİ'de çöpe bırakılan bebeği ölümden kurtaran temizlik görevlileri ödüllendirildi

Şişli Belediyesi'nde çalışan temizlik görevlileri, dün sabah Kuştepe Mahallesi, Yavrukuş sokaktaki çöp konteynerini kamyona boşalttıktan sonra ilerlerken bebek ağlama sesi duyup yolda durdurdukları çöp kamyonunun içinde poşete konulmuş ve yeni doğduğu tahmin edilen bir bebek buldu. Türkiye'nin gündemine oturan olay sonrası Bülent Gürlevük, Serhat Açıkgöz ve Ferdi Karaçil, Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin tarafından tebrik edilerek ödüllendirildi. Bebeği bulan Bülent Gürlevük, ekip arkadaşları Serhat Açıkgöz ve Ferdi Karaçil'e birer tane tam altın, birer maaş ikramiye ve bir hafta izin verildi.


Şişli Belediyesi, Sabah, Şişli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.02.2020 03:48 Kaynak: DHA
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