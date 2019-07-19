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ŞİŞLİ'DE HAREKETLİ ANLAR

55 dakika önce

Şişli'de araç içinde maskeli ve silahlı 2 kişinin bulunduğunu görenler polis ekiplerine haber verdi.

ŞİŞLİ'DE HAREKETLİ ANLAR, System.String[]

Şişli'de araç içinde maskeli ve silahlı 2 kişinin bulunduğunu görenler polis ekiplerine haber verdi. Polis ekiplerinin sıkı takibi sonucu silahlı ve maskeli iki kişi, yakalanarak gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü. O anlar ise bir iş yerinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.
Olay, Şişli Mahmut Şevket Paşa Mahallesi, Sümbül Sokakta saat 16.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre Irmak Caddesi üzerinde otomobilde maskeli ve silahlı iki kişiyi görenler durumu polis ekiplerine bildirdi. Otomobilin izine Nurtepe Sosyal tesisleri civarında rastlayan ekipler, aracın plakasının değiştirildiğini fark etti.

ARACI KULLANAN SÜRÜCÜ MARKETE GİRİNCE POLİS HAREKETE GEÇTİ
Takibe başlayan ekipler, aracı kullanan şüphelinin bir süre sonra markete girdiğini görünce şüphelileri yakalamak için harekete geçti. Polis ekipleri, araç içinde bulunan şüpheliye silah doğrultarak etkisiz hale getirdi, diğer şüpheli ise market içinde yakaladı. Şüpheli iki kişi kelepçe takılarak polis merkezine götürüldü. Araçta yapılan aramada 2 silah ve maske ele geçirildi.

POLİS EKİPLERİ ŞÜPHELİLERE KELEPÇE TAKARAK GÖTÜRDÜ
Olayın görgü tanığı Bilal Filiz Fidanoğlu, "Şüphelilerin kullandığı araç market önünde durdu. Ardından da zırhlı polis aracı geldi. 3-4 tane polis ellerinde silahlarla şüphelileri kelepçe takarak götürdü. Polis şüphelilerin silahlı olduğunu söyledi. Polisin elinde silahlarla şüpheliye inin araçtan dediklerini duydum" dedi.

OLAY ANI GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI
Öte yandan, olay anı bir iş yerinin güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde polis ekiplerinin araçtaki şüpheliye silah doğrultarak gözaltına aldığı yansıyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: (GÜVENLİK KAMERASI)
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-Şüphelinin kullandığı market önüne gelmesi
-Aracı kullanan şüphelinin markete girmesi
-Polisin arabada kalan şüpheliye silah doğrultarak etkisiz hale getirmesi
-İkinci şüphelinin yakalanması
-Şüphelilerin kelepçe takılarak götürülmesi

AKTÜEL GÖRÜTÜ DÖKÜMÜ:
-------------------------------------
-Şüphelilerin kullandığı araç
-Olay yerindeki zırhlı polis aracı
-Aracın içindeki eldiven
-Görgü tanığı ile röp
-Genel ve detaylar


- İstanbul
Polis, Şişli, Araç, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.07.2019 05:26 Kaynak: DHA
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