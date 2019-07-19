ŞİŞLİ'DE HAREKETLİ ANLAR

ARACI KULLANAN SÜRÜCÜ MARKETE GİRİNCE POLİS HAREKETE GEÇTİ
Takibe başlayan ekipler, aracı kullanan şüphelinin bir süre sonra markete girdiğini görünce şüphelileri yakalamak için harekete geçti. Polis ekipleri, araç içinde bulunan şüpheliye silah doğrultarak etkisiz hale getirdi, diğer şüpheli ise market içinde yakaladı. Şüpheli iki kişi kelepçe takılarak polis merkezine götürüldü. Araçta yapılan aramada 2 silah ve maske ele geçirildi.
POLİS EKİPLERİ ŞÜPHELİLERE KELEPÇE TAKARAK GÖTÜRDÜ
Olayın görgü tanığı Bilal Filiz Fidanoğlu, "Şüphelilerin kullandığı araç market önünde durdu. Ardından da zırhlı polis aracı geldi. 3-4 tane polis ellerinde silahlarla şüphelileri kelepçe takarak götürdü. Polis şüphelilerin silahlı olduğunu söyledi. Polisin elinde silahlarla şüpheliye inin araçtan dediklerini duydum" dedi.
OLAY ANI GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI
Öte yandan, olay anı bir iş yerinin güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde polis ekiplerinin araçtaki şüpheliye silah doğrultarak gözaltına aldığı yansıyor.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: (GÜVENLİK KAMERASI)
----------------------------
-Şüphelinin kullandığı market önüne gelmesi
-Aracı kullanan şüphelinin markete girmesi
-Polisin arabada kalan şüpheliye silah doğrultarak etkisiz hale getirmesi
-İkinci şüphelinin yakalanması
-Şüphelilerin kelepçe takılarak götürülmesi
AKTÜEL GÖRÜTÜ DÖKÜMÜ:
-------------------------------------
-Şüphelilerin kullandığı araç
-Olay yerindeki zırhlı polis aracı
-Aracın içindeki eldiven
-Görgü tanığı ile röp
-Genel ve detaylar