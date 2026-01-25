Şişli'de Kesik Baş Cinayeti Suçluları Kaçarken Yakalandı - Son Dakika
Şişli'de Kesik Baş Cinayeti Suçluları Kaçarken Yakalandı

25.01.2026 14:02
Özbekistan uyruklu zanlılar, cesedi bulunan Durdona Khakımova'nın cinayetiyle ilgili gözaltına alındı.

Şişli'de kesik baş cinayetine ilişkin gözaltına alınan Özbekistan uyruklu zanlıların, havalimanından kaçarken yakalandığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Şişli'de dün akşam meydana gelen olayda 36 yaşındaki Özbekistan uyruklu Durdona Khakımova'nın parçalanmış cesedi çöp konteynerinde bulunmuştu. Olayla ilgili inceleme başlatan polis ekipleri, çevredeki güvenlik kamera görüntülerini titizlikle inceledi. Kamera görüntülerinden kimlik bilgileri tespit edilen şüpheliler Dılshod Akhrol Uglı Turdımurotov (31) ve Gofurjon Akmalkhonovıch Kamalkhodaev (29) isimli şahıslar Gürcistan'a kaçmak üzereyken, İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alındı. Zanlıların gözaltına alındığı anlar, güvenlik kamerasına yansıdı. - İSTANBUL

