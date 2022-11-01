Şişli'de aracın sürücüsünü öldüren şüphelilerin kimliği belli oldu: Kaçırılan kadının kocası ve akrabaları çıktı - Son Dakika
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Şişli'de aracın sürücüsünü öldüren şüphelilerin kimliği belli oldu: Kaçırılan kadının kocası ve akrabaları çıktı

02.11.2022 00:02

Şişli'de seyir halindeki otomobilin durdurup, şoför koltuğunda bulunan Muhammet Tekin'in öldürülüp, yanındaki kadının kaçırılması olayında yeni detaylar gün yüzüne çıktı. Soruşturmayı derinleştiren ekipler 3 saldırganı gözaltına alırken, Tekin'in kaçırdığı kadının kocası ve akrabaları tarafından öldürüldüğü bildirildi.

Şişli, Gülbahar Mahallesi, Galataderesi Caddesi'nde dün gece saat 22.00 sıralarında meydana gelen olayda 34 EYR 630 plakalı otomobilin önünü kesen kimliği meçhul kişiler direksiyonda bulunan Muhammet Tekin'i kurşun yağmuruna tutarak öldürmüştü. Şüpheliler olaydan sonra araçta bulunan kadını da yanlarına alarak kaçmışlardı. Cinayet Büro Amirliği tarafından olaydan sonra başlatılan çalışmada Muhammet Tekin'i kaçırdığı B.K. adlı kadının kocasıve akrabaları tarafından öldürüldüğü tespit edildi.

Şişli'de hareket halindeki aracın sürücüsünü öldüren şüpheliler, kaçırılan kadının kocası ve akrabaları çıktı

SALDIRGANLAR YAKALANDI

Bu gelişme üzerine sabaha baskın yapan ekipler B.K.'yı kurtarırken, olayı gerçekleştiren eşi E.K. ile 2 akrabasını gözaltına aldı. Şüpheliler sorgulanmak üzere Cinayet Büro Amirliğine getirilirken, polis olayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor.

Şişli'de hareket halindeki aracın sürücüsünü öldüren şüpheliler, kaçırılan kadının kocası ve akrabaları çıktı
Katil zanlısı E.K.

GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan Şişli'de Muhammet Tekin'in kaçırdığı öne sürülen kadınla ilerlerken yolu kesilerek öldürülmesine ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Şişli'de hareket halindeki aracın sürücüsünü öldüren şüpheliler, kaçırılan kadının kocası ve akrabaları çıktı
Öldürülen Muhammet Tek

CENAZESİ ADLİ TIP'TAN ALINDI

Mumahmet Tek'in Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırılıp otopsisi yapılırken, ağabeyi Serhat Tek, kardeşinin Sultanbeyli'de bisiklet tamirciliği yapan üç çocuk babası olduğunu söyledi. Ağabey, kadın kaçırmanın söz konusu olmadığını belirtti. Muhammet Tek'in Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından yakınları tarafından alınarak toprağa verilmek üzere Sultanbeyli Hasanpaşa Mahallesi'ne götürüldü.

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Kan donduran olay kameralarda: Şişli'de bir grup, durdurdukları araçtaki şoförü öldürüp yanındaki kadını kaçırdı Kan donduran olay kameralarda: Şişli'de bir grup, durdurdukları araçtaki şoförü öldürüp yanındaki kadını kaçırdı ŞİŞLİ'DE ÖLDÜRÜLEN MUHAMMET TEK'İN CENAZESİ ALINDI ŞİŞLİ'DE ÖLDÜRÜLEN MUHAMMET TEK'İN CENAZESİ ALINDI

Şişli, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Şişli'de aracın sürücüsünü öldüren şüphelilerin kimliği belli oldu: Kaçırılan kadının kocası ve akrabaları çıktı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Şişli'de aracın sürücüsünü öldüren şüphelilerin kimliği belli oldu: Kaçırılan kadının kocası ve akrabaları çıktı - Son Dakika
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