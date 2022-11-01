Şişli'de aracın sürücüsünü öldüren şüphelilerin kimliği belli oldu: Kaçırılan kadının kocası ve akrabaları çıktı

Millet İttifakı'nın adayı kim olsun? 26 ilde yapılan ankette iki isim öne çıktı

Şişli, Gülbahar Mahallesi, Galataderesi Caddesi'nde dün gece saat 22.00 sıralarında meydana gelen olayda 34 EYR 630 plakalı otomobilin önünü kesen kimliği meçhul kişiler direksiyonda bulunan Muhammet Tekin'i kurşun yağmuruna tutarak öldürmüştü. Şüpheliler olaydan sonra araçta bulunan kadını da yanlarına alarak kaçmışlardı. Cinayet Büro Amirliği tarafından olaydan sonra başlatılan çalışmada Muhammet Tekin'i kaçırdığı B.K. adlı kadının kocasıve akrabaları tarafından öldürüldüğü tespit edildi.

SALDIRGANLAR YAKALANDI

Bu gelişme üzerine sabaha baskın yapan ekipler B.K.'yı kurtarırken, olayı gerçekleştiren eşi E.K. ile 2 akrabasını gözaltına aldı. Şüpheliler sorgulanmak üzere Cinayet Büro Amirliğine getirilirken, polis olayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor.

Katil zanlısı E.K.

GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan Şişli'de Muhammet Tekin'in kaçırdığı öne sürülen kadınla ilerlerken yolu kesilerek öldürülmesine ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Öldürülen Muhammet Tek

CENAZESİ ADLİ TIP'TAN ALINDI

Mumahmet Tek'in Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırılıp otopsisi yapılırken, ağabeyi Serhat Tek, kardeşinin Sultanbeyli'de bisiklet tamirciliği yapan üç çocuk babası olduğunu söyledi. Ağabey, kadın kaçırmanın söz konusu olmadığını belirtti. Muhammet Tek'in Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından yakınları tarafından alınarak toprağa verilmek üzere Sultanbeyli Hasanpaşa Mahallesi'ne götürüldü.