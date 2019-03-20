Son Dakika Haberleri: Şişli'de Yolun Karşısına Geçmek İsterken Canından Oldu

Şişli'de Yolun Karşısına Geçmek İsterken Canından Oldu

1 saat önce

Haber-Kamera: Ertan KILIÇ-Ozan URAL / İstanbul DHAŞişli'de sabah saatlerinde meydana gelen trafik kazasında henüz kimliği belirlenemeyen bir kişi hayatını kaybetti.

Şişli'de Yolun Karşısına Geçmek İsterken Canından Oldu, System.String[]
Haber-Kamera: Ertan KILIÇ-Ozan URAL/ İstanbul DHA

Şişli'de sabah saatlerinde meydana gelen trafik kazasında henüz kimliği belirlenemeyen bir kişi hayatını kaybetti. 

Kaza saat 06.00 sıralarında Esentepe Mahallesi Büyükdere Caddesi Fabrikalar Durağı mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, yolun karşısına isteyen bir erkek şahsa Akif Denizci'nin kullandığı 34 LFB 252 plakalı otobüs çarptı. Çarpmanın etkisiyle Deniz yola savruldu. 

SÜRÜCÜ GÖZALTINDA 

Kazanın ardından olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, üzerinde kimlik çıkmayan 25-30 yaşlarındaki erkeğin kaybettiğini belirledi. Otobüs şoförü Akif Denizci ise gözaltına alındı. 

 

Görüntü dökümü:

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-Kaza yerinden görüntü

-Hayatını kaybeden kişi

- Polis ve sağlık ekipleri

-Polislerin incelemesi

-Kazadan hemen sonra MOBESE görüntüleri

-Genel ve detay görüntüler

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 07:55 Kaynak: DHA

İstanbul, Şişli, Güncel
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