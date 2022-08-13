Şişli'de asayiş uygulaması yapıldı - Son Dakika
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Şişli'de asayiş uygulaması yapıldı

13.08.2022 01:38
Şişli'de asayiş uygulaması yapıldı

Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dün 15.00 ile 23.00 saatleri arasında Kuştepe bölgesinde dar alan asayiş uygulaması yaptı.

Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dün 15.00 ile 23.00 saatleri arasında Kuştepe bölgesinde dar alan asayiş uygulaması yaptı.

Denetim noktalarında şüpheli görülen araçlar durdurularak arandı, sürücü ve yolcuların kimlikleri kontrol edildi. Cadde ve sokaklarda da şüpheli kişilerin kontrolleri yapıldı.

Denetimler sonucunda, aranan bir şüpheli yakalanırken, 2 şüpheliye de ilgili kanun gereğince idari işlem uygulandı.

Denetimler sırasında bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

Uygulamada, 796 kişi, 230 araç ve 97 motosiklet denetlendi.

YORUMLAR
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İSTANBUL-ŞİŞLİ'DE YAPILAN DENETİMLERDE BİN 705 KİŞİ SORGULANDI İSTANBUL-ŞİŞLİ'DE YAPILAN DENETİMLERDE BİN 705 KİŞİ SORGULANDI İSTANBUL-ŞİŞLİ'DE YAPILAN DENETİMLERDE BİN 705 KİŞİ SORGULANDI İSTANBUL-ŞİŞLİ'DE YAPILAN DENETİMLERDE BİN 705 KİŞİ SORGULANDI
Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Hisarcık, Şişli, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Şişli'de asayiş uygulaması yapıldı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Şişli'de asayiş uygulaması yapıldı - Son Dakika
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