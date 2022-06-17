Şişli'de polislerle çocuklar aynı sahneyi paylaştı - Son Dakika
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Şişli'de polislerle çocuklar aynı sahneyi paylaştı

17.06.2022 08:37

Şişli'de ilçe emniyet müdürlüğünce bir ortaokul öğrencilerinin sosyal hayata katılımlarını artırmak amacıyla "Ses Ver Hayata Emniyetli Yarınlara" Projesi hayata geçirildi.

Şişli'de ilçe emniyet müdürlüğünce bir ortaokul öğrencilerinin sosyal hayata katılımlarını artırmak amacıyla "Ses Ver Hayata Emniyetli Yarınlara" Projesi hayata geçirildi.

Şişli Kaymakamlığı, Şişli Belediyesi, İlçe Milli Eğitim İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün de destek verdiği proje kapsamında belirlenen öğrencilere Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği görevlilerince üç aylık müzik ve resim eğitimi verildi.

Abdurrahman Köksaloğlu Ortaokulu'nda yapılan etkinlikte, Kaymakam Ahmet Gazi Kaya, Belediye Başkanı Muammer Keskin, İlçe Emniyet Müdürü Özay Kayhan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Sevgi Yücel, okul yöneticileri, öğretmenler ve öğrencilerin aileleri bir dakikalık saygı duruşunda bulundu, İstiklal Marşı'nı okudu.

Programda, eğitimlerini tamamlayan öğrenciler, polislerle birlikte türkü ve şarkılar söyleyerek performanslarını sergiledi.

Burada konuşan Kaymakam Ahmet Gazi Kaya, ilçe polisinin önemli bir görev üstlendiğini belirterek, "Özellikle Kuştepe gibi, zamanında ismi belki daha çok suçla anılan bir yerde, çocuklarımıza devletimizin her imkanını sağlamak, onların içerisinde bir yetenek, beceri, kabiliyet varsa bunu ortaya çıkarabilmek için hadiseye böyle bir sosyal devlet anlayışıyla bakarak böyle bir organizasyonu yerine getirmek aslında çok daha zor bir şeydir." diye konuştu.

Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin de ilçedeki tüm kamu kurumları ile iş birliği içinde çalıştığını ifade ederek, "Şişli modeli örnek bir modeldir. İş birliğimiz, birlikte mücadelemiz, birlikte yol yürümek benim için de çok büyük bir keyif oluşturmuştur." dedi.

İlçe Emniyet Müdürü Özay Kayhan ise çocukları suçtan korumak ve sosyal hayata kazandırmak için öncelikle bir çocuk korosu ve resim grubu oluşturmak istediklerini aktardı.

Çocuk koro grubuna üç aylık eğitim verdiklerini dile getiren Kayhan, "Çok iyi neticeler aldık. Özellikle Roman çocuklarımızın yetenekleri üzerinden bir şeyler yapmaya çalıştık. Bu yeteneklerin geliştiğini, ilerlediğini, bir gelecek vadettiğini gördük. Bu, bizim için çok önemli, çok kıymetlidir. Belki ileride izleyeceğimiz sanatçılarımız yetişecek bu proje kapsamında. Bunu, bir başlangıç olarak görüyoruz.'" ifadelerini kullandı.

Etkinliğin sonunda çiçek takdim edilen İlçe Kaymakamı Ahmet Gazi Kaya, İlçe Belediye Başkanı Muammer Keskin ile İlçe Emniyet Müdürü Özay Kayhan ve diğer katılımcılar, rap müzik yapan çocuklara eşlik etti.

Şişli'de polislerle çocuklar aynı sahneyi paylaştı
Şişli'de polislerle çocuklar aynı sahneyi paylaştı
Şişli'de polislerle çocuklar aynı sahneyi paylaştı
Şişli'de polislerle çocuklar aynı sahneyi paylaştı

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Şişli'de polislerle çocuklar aynı sahneyi paylaştı - Son Dakika

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