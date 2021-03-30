Şişli ve Kadıköy'de "kırmızı çizgi" uygulaması ve koronavirüs denetimleri - Son Dakika

Şişli ve Kadıköy'de "kırmızı çizgi" uygulaması ve koronavirüs denetimleri

30.03.2021 13:35
Şişli ve Kadıköy'de

İÇİŞLERİ Bakanlığı tarafından yayaların trafikteki güvenliğinin sağlanması ve yaya geçişlerine farkındalığının oluşturulması amacıyla başlatılan "Kırmızı Çizgi" uygulaması kapsamında, İstanbul genelinde birçok noktada yaya geçitlerine kırmızı çizgi çekildi.

İsa ALMAÇAYIR- İstanbul DHA - İÇİŞLERİ Bakanlığı tarafından yayaların trafikteki güvenliğinin sağlanması ve yaya geçişlerine farkındalığının oluşturulması amacıyla başlatılan "Kırmızı Çizgi" uygulaması kapsamında, İstanbul genelinde birçok noktada yaya geçitlerine kırmızı çizgi çekildi.

ŞİŞLİ KAYMAKAMI: TÜM SÜRÜCÜ VE YAYALARIMIZA HASSASİYET GÖSTERMELERİNİ RİCA EDİYORUM

Şişli'de de Şişli Kaymakamı Ali Fuat Türkel ve Şişli Belediye Başkanı Muammer keskin, bir yaya geçidine kırmızı çizgi çekti. Şişli de şu ana kadar 8 noktada yapılan uygulama, yarın itibarıyla 30'a yakın yerde yapılarak tamamlanacak.  Öte yandan Kaymakam Türkel ve beraberindeki görevliler, yeme-içme yerlerinde de denetim gerçekleştirdi. Esnaf, özellikle müşteri sayısında kısıtlamaya uyulması, girişlerde HES kodu sorulması, açılış ve kapanış saatlerine uyulması konularında uyarıldı.

Uygulama ile ilgili konuşan Şişli Kaymakamı Ali Fuat Türkel, şunları söyledi:  "Trafik konusu gerçekten çok önemli. Ben de aslında kendim bir trafik kazası mağduruyum. Tüm sürücülerimize, yayalarımıza hassasiyet göstermelerini rica ediyorum. Son zamanlarda trafik kazaları azaldı. Buna bağlı ölümler de azaldı ama gönül arzu eder ki hiç olmasın. Özellikle yerel yönetimler, hükümetimiz, merkezi yönetim… Bu konuya çalışmamız, önem vermemiz, vatandaşları uyarmamız lazım. Hız konusunda, trafik kuralları konusunda kurallara uymamız lazım"

"ÖNCELİK HAYATA, ÖNCELİK YAYAYA"Şu anda 8 noktada bu uygulama yapıldığını ifade eden Türkel, şöyle devam etti:  "Yarın da devam edecek.  Buradaki amacımız, trafik ışığı ya da görevli yoksa, buraya şerit çekeceğiz ki bu bizim kırmızı çizgimiz demektir. Yaya yola adımını atar atığı an artık öncelik yayanın. Dolayısıyla öncelik hayata, öncelik yayaya diyoruz. Bu konuda yarına kadar 20 noktayı bu şekilde düzenleyeceğiz. Her yere İçişleri Bakanlığı'nın gönderdiği afişleri de astık. Arzu ediyoruz ki hiç trafik kazası olmasın, ölümler, yaralamalar, ekonomik kayıplar gerçekleşmesin"

"30'A YAKIN NOKTADA BU UYGULAMAYI TAMAMLAYACAĞIZ"Şişli Belediye Başkanı Muammer keskin ise,  "Bu konu çok çok hassas. Biraz önce sayın kaymakamın da ifade ettiği gibi aileleri, bireyleri ilgilendiriyor.  Belki 1 can bile kurtarsak, bizim açımızdan mutluluk ifade eder. Biz Şişli'nin ana arterlerinde, merkez yerlerin tümünde arkadaşlarımızın belirlediği 30'a yakın noktada bunu tamamlayacağız" diye konuştu.

YEME-İÇME YERLERİ DE DENETLENDİ Öte yandan Şişli'deki bazı yeme-içme yerlerini de denetleyen Kaymakam Türkel, "Biliyorsunuz dinamik denetim modeline geçtik. Bu çerçevede hemen hemen her gün ekiplerimiz sahada. Biz de daire amirlerimiz ile sahadayız. Özellikle yeme-içme yerlerine ziyarette bulunduk. Ziyaret amacımız rehberlik etmek, yol göstermek. Özellikle müşteri sayısında kısıtlamaya uyulması, girişlerde HES kodu sorulması, açılış ve kapanış saatlerine uymalarını rica ediyoruz esnafımıza" dedi.

KADIKÖY'DE DE KIRMIZI ÇİZGİ UYGULAMASI

Kadıköy'de de kaymakam Mustafa Özarslan ve öğrenciler yaya geçitlerinin beyaz renkli şeritlerinden bazılarını kırmızı renge boyadı. Özarslan ve öğrenciler sürücülere broşürler dağıttı.Kadıköy Kaymakamı Mustafa Özarslan "Uygulamamızın gerekçesi 2018 yılından  toplam  kazaların içerisinden yüzde yaklaşık 17 'si yayalara çarpma şeklinde gerçekleşti. Yine aynı yılda   bu kazalardan ölümlerin yüzde 23'ü de yayalardan oluştu.Bu gerekçeyle bunlar büyük rakamlar yayalar açısından. Bundan dolayı da 2019 yılında İçişleri işleri bakanlığımız yaya öncelikli trafik yılı ilan etti. Şu anda bütün Türkiye'de olduğu gibi ilçemizde de saat 12.00-15.00 saatleri arasında yaya öncelikli uygulamamızı, politikamızı tanıtmak, bir farkındalık yapmak  için şu anda burada böyle bir uygulamayı yapıyoruz. Buradaki  temel bilgi, trafik kanunlarından  trafik ışıklarının olmadığı yerlerde, levhalı olan yerlerde yaya geçitlerinde ve  okul geçitlerinde kavşak giriş ve çıkışlarında  öncelikle geçiş hakkı  yayalara öncelik veriyoruz" dedi. Özarslan, "Geçerken ve geçmek üzereyken sürücülerimizin yavaşlayıp bu hakkı yayalara vermesi lazım. Burada iki tarafın da sorumluluğu var. Hem yayalarımızın hem de sürücülerimizin. Sürücülerimiz bu işaretleri dikey ve yatay işaretleri görüldüğü zaman yavaşlaması lazım. Yayalarında  daha dikkatli çevreyi gözlemleyerek geçmesinde fayda var. Yani iki tarafın da burada sorumluluğu var" diye konuştu.


Şişli ve Kadıköy'de kırmızı çizgi uygulaması ve koronavirüs denetimleri
Şişli ve Kadıköy'de kırmızı çizgi uygulaması ve koronavirüs denetimleri

İçişleri Bakanlığı, İstanbul, Kadıköy, Şişli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Şişli ve Kadıköy'de 'kırmızı çizgi' uygulaması ve koronavirüs denetimleri - Son Dakika


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