SİTELERDE 'PETEK AÇMAMA CEZASI' DÖNEMİ - Son Dakika
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SİTELERDE 'PETEK AÇMAMA CEZASI' DÖNEMİ

26.02.2022 11:10

PAY ölçerli merkezi ısıtma sisteminin bulunduğu sitelerde, bazı daire sahiplerinin kullanmadıkları halde yüksek 'ısınma faturası' ödemesi, tartışmaları da beraberinde getirdi.

PAY ölçerli merkezi ısıtma sisteminin bulunduğu sitelerde, bazı daire sahiplerinin kullanmadıkları halde yüksek 'ısınma faturası' ödemesi, tartışmaları da beraberinde getirdi. Site yönetimleri maliklere petek açmama cezası da kesiyor. Türkiye Tesis Yöneticileri Federasyonu (TEYFED) Başkanı Yahya Sağır, "Bu cezai işlem değil aslında emsal uygulamadır. Peteklerini kapatan kat malikleri, emsal uygulandığı için yakanlar kadar fatura ödemekle yükümlüdür" dedi.

Sitede yaşayan herkesin ısıtma faturalarını adil şekilde ödemesi amacıyla düzenlenen 'Merkezi Isıtma ve Sıhhi Sıcak Su Sistemlerinde Isınma ve Sıhhi Sıcak Su Giderlerinin Paylaştırılmasına İlişkin Yönetmelik' 2008 yılında Resmi Gazete'de yayınladıktan sonra hayatımıza girdi. Bu yönetmelikle birlikte Merkezi Pay Ölçer Sistemi ile ısıtıcılarını çalıştırmayanlar da dairesinin metrekaresine bağlı olacak şekilde, fatura ödüyor. Her sitede uygulanmayan bu yönetmelik, site yönetim kurulunca alınan karar ile yönetim tarafından uygulanabiliyor. Site yönetimi de bu yönetmeliğin kurulca kabul edildiğini site sakinlerine duyurmakla yükümlü.

ISITMA SİSTEMİNİ HİÇ ÇALIŞTIRMAYAN SİTE SAKİNİNE 418 LİRA YANSITILDI

Başakşehir'de bir sitede oturan, kamu kurumunda çalıştığı için isminin açık verilmesini istemeyen İ.Y., geçen ay ısıtma sistemini hiç çalıştırmadığını söyledi. Isıtma ücreti olarak 15 liralık fatura ödeyen İ.Y., sistemi hiç çalıştırmadığı için site yönetimi tarafından ayrıca 418 lira ek ücret yansıtıldığını dile getirdi.

"DOĞALGAZI YAKMIYORUM AMA FATURA ÖDÜYORUM"

Sitelerde ortaya çıkan yüksek ısıtma faturalarındaki tartışmalara ilişkin DHA muhabirinin sorularını yanıtlayan Türkiye Tesis Yöneticileri Federasyonu (TEYFED) Başkanı Yahya Sağır, "Gelen şikayetlere baktığımızda 'Doğalgazı yakmıyorum, ama fatura ödüyorum' diyen kat maliklerimiz var. Bunun sebebi şu 'Isıtma Ölçer Yönetmeliği'. Termostatik vana ayarı 15 derece altında olan veya hiç yakmayan, okunamayan pay ölçerlerde 15 derecenin üzerinden faturalandırma yapılabilabilir ve yapılmaktadır. Cezai işlem değil aslında emsal uygulama. Isıtmasını kapatan, pay ölçerini kapatan, vanalarını kapatan, sabah çıkarken kapattım, akşam yaktım diyen herkese uygulanıyor. Kıstas 15 derece olması gerekiyor. Termostatik vanalarda en az 15 derece olması gerekiyor. Üst kattaki komşu yakıyor, alt kattaki yakıyor, orta kattaki komşu yakmıyor. Çünkü bu iki kat orta katı ısıtıyor" dedi.

"DOĞAL GAZINI YAKMAYANLAR DA FATURA ÖDEMEKLE YÜKÜMLÜ"

TEYFED Başkanı Yahya Sağır, "Doğalgazı yakmayan, peteklerini kapatan kat malikleri, emsal uygulandığı için yakanlar kadar fatura ödemekle yükümlü oluyorlar. Yakmaları, hem hakkaniyet açısından hem de kendilerine, yaksalar daha az fatura geleceği için yakmazlarsa zararlı çıkabilirler. Merkezi ısıtma sistemi olmayan ana gayrimenkullerde yakmayabilirler. Sitelerde bu uygulamanın faturalandırılması da, metrekare oranındaki dairelerin tüketim oranı kadar yakmayana fatura edilir" şeklinde konuştu.

"OTURULMAYAN EVE 450 LİRA DOĞALGAZ FATURASI GELİYOR"

Sitede oturduğunu dile getiren Kubilay Çakır, "350 lira civarında doğalgaz faturam geldi. Faturalar geliyor ve metrekare başına bölünüyor. Yakanla yakmayan da aynı, yakmayan da ödüyor. Gereksiz bir uygulama" diye konuştu. Bir başka site sakini de, "Bir arkadaşım siteye yeni taşındı. Bugün anlattı; daha ev boş, doğalgaz yakmıyor. 450 lira ödüyormuş pay ölçer olduğu için. Bence evlerde kombi olması lazım, adaletsiz bir dağıtım oluyor pay ölçerlerde. Oturulmayan eve 450 lira doğalgaz faturası geliyor" ifadelerini kullandı.

SİTELERDE 'PETEK AÇMAMA CEZASI' DÖNEMİ
SİTELERDE 'PETEK AÇMAMA CEZASI' DÖNEMİ
SİTELERDE 'PETEK AÇMAMA CEZASI' DÖNEMİ
SİTELERDE 'PETEK AÇMAMA CEZASI' DÖNEMİ
SİTELERDE 'PETEK AÇMAMA CEZASI' DÖNEMİ
SİTELERDE 'PETEK AÇMAMA CEZASI' DÖNEMİ
SİTELERDE 'PETEK AÇMAMA CEZASI' DÖNEMİ

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Doğalgaz, Türkiye, Gazete, su, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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