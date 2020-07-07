Sivas'a 43 yeni okul kazandırılacak - Son Dakika

Sivas'a 43 yeni okul kazandırılacak

Sivas'ta eğitimin fiziki altyapısının güçlendirilmesi çalışmaları kapsamında 43 yeni okul yapılacağı bildirildi.

Sivas'ta eğitimin fiziki altyapısının güçlendirilmesi çalışmaları kapsamında 43 yeni okul yapılacağı bildirildi.

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Valilikten yapılan açıklamaya göre, Milli Eğitim Yatırımları Değerlendirme Toplantısı Sivas Valisi Salih Ayhan başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda, 2020 yatırım programında yer alan okulların son durumu masaya yatırıldı.

Vali Ayhan ve beraberindekiler, toplantının ardından yapımı tamamlanma aşamasında olan Merkez Asım Şahin İmam Hatip Ortaokulu ile Örtülüpınar Mahallesinde yapımı süren Ticaret Lisesi inşaatında incelemelerde bulundu.

Eğitimde günün şartlarına uygun ve teknolojiyle donatılmış mekanların çok önemli olduğunu belirten Ayhan, " Türkiye'de fiziki altyapı anlamında Sivas, eğitimde en iyi illerden biri. Burada geçmiş dönemde bakanlık yapmış Sivas milletvekilimiz Sayın İsmet Yılmaz'ın, milletvekillerimizin, bizlerin ve yerelde de kamu kurum ve kuruluşları temsilcilerinin bu işi sahiplenmesiyle Sivas eğitimde aslan payını aldı." ifadelerini kullandı.

İl genelinde 43 okul inşaatının çalışmalarının devam ettiğini ifade eden Ayhan, 76 okulunda onarım programına alındığını aktardı. 28 okulda da deprem güçlendirme çalışması yapıldığını anlatan Ayhan, "Amacımız eğitim kalitesini ve niteliğini artırmak, çocuklarımızın sportif ve akademik anlamda başarı olmasını hedefliyoruz." açıklamasında bulundu.

Pandemi sürecinin Türkiye'yi olumsuz etkilediğini, bu süreçte de online eğitim ile bu zamanı en iyi şekilde değerlendirmeye çalıştıklarını belirten Vali Ayhan, şunları kaydetti:

"Bu dönemde LGS ve YKS sınavları yapıldı. Şehrimizde fiziki alanda yapılan çalışmalarımızın akademik başarıya yansıması olacaktır. Sivas'ın eğitim alanında da inşaat alanında da iyi bir ekibi var. Her alanda farkındalık yaratan, özgün projeler hazırlıyoruz. İl Özel İdaresi, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve paydaş kurumlarımız ile Sivas'ı eğitimde en iyi noktaya getirmeye gayret gösteriyoruz."

Türkiye, Sivas, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.07.2020 16:27 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sivas'a 43 yeni okul kazandırılacak - Son Dakika
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