Sivas'a şehit ateşi düştü (2) - Son Dakika

'AĞLAMAYIN, O GÜLÜMSEYEREK GİTTİ"
Siirt'in Pervari ilçesinde teröristlerle girilen çatışmada şehit olan Özel Harekat polisi Muhammed Demir'in (31) Türk bayrağına sarılı cenazesi, askeri uçakla memleketi Sivas'a getirildi. Şehidin cenazesini Nuri Demirağ Havalimanı'nda Sivas Valisi Salih Ayhan, Belediye Başkanı Hilmi Bilgin ve diğer il protokolü üyeleri, ailesi ve yakınları karşıladı. Şehidin cenazesi polis mangası tarafından askeri uçaktan indirilerek cenaze aracına konuldu. Şehidin annesi Dilber ve babası İbrahim Demir ayakta durmakta güçlük çekerken, acılı aileyi yetkililer teselli etti. Şehidin eşi Hilal ve 2 yaşındaki kızı Azra Demir de aynı uçakla geldi.
(Eraydın AYTEKİN-Uğur YİĞİT-Mert Taha VAROL- Arife Defne ARSLAN/SİVAS, DHA)