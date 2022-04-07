Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, AA'nın 102'nci kuruluş yıl dönümünü kutladı - Son Dakika

Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, Anadolu Ajansının (AA) kuruluşunun 102'nci yıl dönümü dolayısıyla Sivas Bürosunu ziyaret etti.

Ziyarette AA'nın 102'nci yıl dönümünü kutlayan Bilgin, "Anadolu Ajansı bugün sadece ülkemizde değil dünya genelinde milletimizin ve devletimizin gür sesini duyuran, doğru, tarafsız ve dürüst habercilikle marka olmuş bir kurumumuzdur." dedi.

Türkiye'nin dünyada söz sahibi olmasının sadece kurumsal olarak devletin görevi olmadığını söyleyen Bilgin, "Sivil toplum örgütleri, AA, TRT gibi diğer kurumlar da dünyaya Türkiye'nin haklı tezini ve dünya mazlumlarının sesini duyurma noktasında önemli bir görev üstleniyor. İlimizde de Anadolu Ajansı şehrimize dair gündemin ulusal ve uluslararası kamuoyuna duyurulması noktasında önemli bir işlev üstleniyor." diye konuştu.

Bilgin, AA çalışanlarına başarı diledi.