Sivas Belediyesinde deprem tatbikatı yapıldı - Son Dakika

Sivas AFAD İl Müdürlüğü koordinesinde Sivas Belediyesinde tematik tatbikat gerçekleştirildi.

AFAD tarafından depreme karşı bilinç oluşturma, doğru hareket etme, olası bir deprem anında tehlikelere karşı deneyim oluşturma ve ekip olarak hareket etme bilincini yükseltme amacıyla Sivas Belediyesinde tatbikat yapıldı.

Senaryo gereği belediye binasında 20 saniye boyunca acil durum butonuna basıldı. Belediye Başkanı Hilmi Bilgin ve AFAD İl Müdürü Nazif Ekinci de olası depreme makam odasındayken yakalandı.

Deprem anı ve sonrasındaki tahliyenin ele alındığı tatbikatta, Başkan Bilgin odasında çök-kapan-tutun tekniğiyle masanın altında kendisini korumaya aldı. Sarsıntının son bulmasıyla bina tahliye edildi.

2022 yılının AFAD tarafından tatbikat yılı ilan edildiğini belirten Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, şunları kaydetti:

"AFAD başta kamu kurum ve kuruluşlarımız olmak üzere toplumun afetlere karşı hazırlıklı ve bilinçli hale getirilmesi amacıyla birçok çalışmaya imza atılıyor. AFAD İl Müdürlüğümüzün koordinesinde belediyemizde deprem anında yaşanacakları görebilmek için gerçekleştirdiğimiz tatbikatta birçok hususa dikkat çekmiş olduk. Personelimizin ne kadar depreme hazırlıklı olduğunu gördük. Tabi 2020- 2021 yıllarında da deprem ve afetlerle ilgili gerekli bilgilendirme çalışmalarını düzenledik. Bu yıl da düzenlemeye devam ediyoruz. AFAD İl Müdürlüğümüzün de destekleri oluyor, kendilerine de teşekkür ediyoruz. Rabbim olası bir afetten bizleri korusun ancak bizler de her daim hazırlıklı olmamız gerekiyor."

AFAD İl Müdürü Nazif Ekinci ise "Bugün bu tatbikatlar, yarın deprem anında nasıl davranmamız gerektiğini, hayatımızı nasıl kurtarabileceğimizi bize öğretiyor. Bu anlamda bugün yaklaşık 1 dakika 40 saniyede binamızı tamamen tahliye etmiş olduk. Tabi zamanla bu daha da kısalacaktır. Gayet verimli bir tatbikat gerçekleştirdik. Belediye personelimiz bu anlamda oldukça bilinçli. Ben kendilerini tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.