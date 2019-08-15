Sivas Belediyespor bayramlaştı
15 dakika önce
Sivas Belediyespor Kulübü'nün geleneksel bayramlaşma töreni, Muhsin Yazıcıoğlu Spor Kompleksi'nde gerçekleştirildi.
Haber Yayın Tarihi: 15.08.2019 04:35 Kaynak: İHA
Sivas Belediyespor Kulübü'nün geleneksel bayramlaşma töreni, Muhsin Yazıcıoğlu Spor
, Son Dakika Spor
Haberleri, Spor
Son Dakika'>Spor
Kompleksi'nde gerçekleştirildi.
Bayramlaşma törenine Sivas Belediyespor Kulübü Başkanı Harun Budaklı, As Başkanı Taner Karabal ile Transfer Komite Başkanı Kenan Karataş, Teknik Direktör Namık Altınsoy, teknik heyet, futbolcular ve kulüp personeli katıldı.
Bayramlaşma töreninde konuşan Sivas Belediyespor Kulübü Başkanı Harun Budaklı, futbolcuların kurban bayramını kutlayarak, "Türkiye'de bayram huzur içerisinde geçiyor. Allah ağzımızın tadını bozmasın. İnşallah ailelerimizle birlikte Allah nice bayramlara kavuştursun. Rabbim bir sonraki kurban bayramını göstersin. Sizlere ve ailelerinize sağlıklı huzurlu bayramlar diliyorum. Sizlere ve teknik heyetimize sonsuz güveniyoruz. Şimdiden yeni sezonun kazasız, sakatlıksız geçmesini temenni ediyorum. Yeni sezon için takımımıza başarılar diliyorum" dedi. - SİVAS
Roma, Cengiz Ünder'in sözleşmesini uzattı Menajer Ahmet Bulut: Falcao, Galatasaray'da oynamak istiyor FIFA kokartlı ilk Türk kadın hakem Lale Orta: Süper Kupa maçının hakemi gayet başarılıydı Monaco Teknik Direktörü Leonardo Jardim: Falcao ile Ben Yedder iyi bir ikili olabilir