Sivas Belediyespor kadın hentbol takımı idmanlara başladı

Bayanlar Hentbol Süper Ligi'nin yeni takımı Sivas Belediyespor Kadın Hentbol takımı, 2020-2021 sezonu için çalışmalarına başladı.

Antrenör Doğan Ardahanlı nezaretinde bugün ilk antrenmanını Spor Parkı içerisinde bulunan Taha Akgül Spor Salonu'nda yaptı. Kamp boyunca hem vücutlarını forma sokan hem de moral depolayan kadın hentbol takımın, Sivas kampı 15 gün sürecek.

Takım kadrosuna bir çok sporcuyu dahil eden Sivas Belediyespor, bu sezon birkaç oyuncuyu daha kadrosuna dahil ederek transfer dosyasını kapatmayı planlıyor.

Yeni kadro ve sezon planlaması hakkında bilgi veren Antrenör Doğan Ardahanlı, "Gerek teknik ekip, gerekse takım kadromuzla sezona çok sıkı iyi hazırlanmak istiyoruz. Mardin 1947 Sağlık Spor Kulübü ile Mardin Büyükşehir Belediyesi Hentbol takımlarının ligden çekilmesi sebebiyle Türkiye Hentbol Federasyonu, grupta başarılı olan iki takıma davet göndermişti. Bizde bu daveti kulüp başkanımıza ve yönetim kurulu üyelerimize ilettik sağ olsunlar olumlu değerlendirdiler bizde çalışmalarımızı bu yönde yaptık. Sporcularımızı bugün topladık ilk antrenmanımıza çıktık. İnşallah önümüzdeki günlerde Pandeminin seyrine göre sezon tarihi de netleşir ve lige iyi başlamak istiyoruz. Çalışmalarımız 15 gün sürecek. Daha sonra sporcularımıza bir kaç gün izin verdikten sonra tekrar toplayacağız ve lig tarihimiz belli olduktan sonra ilk maçımıza çıkacağız" dedi. - SİVAS