Sivas Hizmet Vakfı üniversite öğrencilerine burs verecek - Son Dakika

Sivas Hizmet Vakfı üniversite öğrencilerine burs verecek

Sivas Hizmet Vakfı tarafından 4 yıldır sürdürülen "Sivaslılar Evlatlarına Sahip Çıkıyor Projesi" kapsamında üniversitede eğitim gören öğrencilere burs yardımı bu yıl da devam edecek.

Sivas Hizmet Vakfı üniversite öğrencilerine burs verecek, System.String[]

Sivas Hizmet Vakfı tarafından 4 yıldır sürdürülen "Sivaslılar Evlatlarına Sahip Çıkıyor Projesi" kapsamında üniversitede eğitim gören öğrencilere burs yardımı bu yıl da devam edecek.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Sivas Hizmet Vakfı Yönetim Kurulu Toplantısı, valilik binasında gerçekleştirildi.

Toplantıda konuşan Sivas Valisi Salih Ayhan, ülkenin kalkınması, gelişmesi için ciddi anlamda yatırım yapılan bir dönemden geçildiğini belirterek, "Muhakkak ki yapılan her yatırım ve hizmetler ülkemiz ve insanımız için bir değer ve anlam ifade etmektedir. Ancak, insana yapılan yatırım, eğitime yapılan hizmetin yeri ve önemi her şeyden daha önceliklidir ve değerlidir. Bu vesile ile Sivas Hizmet Vakfı olarak önceki eğitim dönemlerinde yapmış olduğumuz gibi bu sene de üniversite öğrencilerimizin eğitimlerine katkı sağlamak için burs desteği vermeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

"Tut Elimden Projesi" kapsamında, imkansızlık yaşayan başarılı öğrencilere pandemi süreci boyunca tablet, kırtasiye malzemesi ile destek verdiklerini aktaran Ayhan, "Vermeye de devam edeceğiz. Aynı zamanda genç mucitlere de beceri ve yeteneklerine uygun materyal desteği vereceğiz. Ailesi Sivas'ta ikamet eden ve Sivaslı olan üniversite öğrencilerimizden gerekli şartları taşıyanlar burs için başvuruda bulunabilecek. Bu şartlar geçmiş yıllardaki şartların aynısıdır." açıklamasında bulundu.

Burs başvurularının 15 Ekim Perşembe günü itibariyle Sivas Hizmet Vakfı internet sitesindeki "Burs Başvuru Formu"nun doldurularak yapılacağını belirten Ayhan, şunları kaydetti:

"Burslar aralık ayından itibaren aylık 200 lira olacak şeklinde öğrencilerimize ödenecek. Öğrencilerimize verdiğimiz burslar bağış yapan hayırsever vatandaşlarımızın katkılarıyla oluşmaktadır. O nedenle ne kadar çok bağış toplanabilirse o kadar çok sayıda ihtiyaç sahibi öğrencimize burs verilecektir. Bu nedenle 'Sivaslılar Evlatlarına Sahip Çıkıyor' diyerek eğitime duyarlı tüm Sivaslıları, imkanları doğrultusunda hiç değilse bir öğrenciye burs verecek ölçüde gençlerimize katkı sağlamaya, hayalleri uğruna çıktıkları yolculukta onlara destek olmaya davet ediyoruz."

Yönetim Kurulu, Üniversite, Valilik, Sivas, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.10.2020 10:15 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sivas Hizmet Vakfı üniversite öğrencilerine burs verecek - Son Dakika

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