Sivas Katliamında hayatını kaybeden 33 can anılacak
1 saat önce
Odunpazarı Belediyesi, Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı ve Hacı Bektaş Veli Derneği öncülünde Eskişehir Alevi Dernekleri Platformu, Eskişehir emek ve demokrasi güçleri ile birlikte 2 Temmuz 1993'te Sivas'ta katledilen 33 aydını ve sanatçıyı anmak için bir dizi etkinlik düzenlenecek.
Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 01:43 Kaynak: Bültenler
2 Temmuz 2019 Salı gün boyu devam edecek anma programı, saat 12.00'de Adalar MİGROS önünde toplanmayla başlayacak. Ardından 12.30'da Adalar'dan hareket edilerek, 13.00'de Vilayet Meydanı'nda Atatürk Heykeline çelenk bırakılacak.
Anma programı 20.00'de Büyükdere Mahallesi Hacı Bektaş Veli Kültür Merkezi arkasındaki Futbol Sahası'nda gerçekleşecek anma etkinliği ve konser ile devam edecek. Vedat Gündoğdu, Hasan Keskin, Yoksul Derviş ve Şehribanu Kubat'ın sahne alacağı anma konserinde 26 yıl önce Sivas'ta 33 kişinin hayatını kaybettiği katliam bir kez daha lanetlenecek.
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