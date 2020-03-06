Sivas öğrencilerden jandarma köpekleri 'imza' ve 'cango'ya ilgi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sivas öğrencilerden jandarma köpekleri 'imza' ve 'cango'ya ilgi - Son Dakika

Sivas öğrencilerden jandarma köpekleri 'imza' ve 'cango'ya ilgi

6 saat önce

Öğrencilerden jandarma köpekleri 'İmza' ve 'Cango'ya ilgiSİVAS İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, İmranlı İlçesinde öğrencilere narkotik köpekler hakkında bilgilendirmede bulundu.

Öğrencilerden jandarma köpekleri 'İmza' ve 'Cango'ya ilgi

SİVAS İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, İmranlı İlçesinde öğrencilere narkotik köpekler hakkında bilgilendirmede bulundu. Jandarma köpekleri 'İmza' ve 'Cango'ya öğrenciler yoğun ilgi gösterdi.

Sivas İl Jandarma Komutanlığı KOM şube ekipleri "Jandarma Her An Yanınızda" sloganıyla yola çıkarak İmranlı'da öğrencilere hizmet köpeklerini tanıttı. İlçe Jandarma Komutanlığı ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle gerçekleştirilen programda ilçede eğitim gören 650 öğrenci, özel eğitimli İmza ve Cango'nun yeteneklerini izledi. Saklanılan yabancı madde, narkotik dedektör köpeği Cango tarafından tespit edildi. Bu esnada salonda bulunan öğrenciler ise büyük heyecan yaşadı. Öğrenciler, ekiplerin yanlarında getirdikleri ve şimdiye kadar çok sayıda yabancı madde yakalanmasını sağlayan narkotik köpeği İmza ve Cango'ya büyük ilgi gösterdi. Jandarmanın narkotik köpeği İmza ve Cango'da eğitim sırasında öğrencilere gösteri yaptı. Köpekler gösterileriyle öğrencilerden büyük alkış aldı. Gösteri sonrası öğrenciler, yakından ilgilendikleri köpeklerle bolca fotoğraf çektirdi.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Şube Müdürü Erdinç Öztürk, "Sivas Valiliğimizin yapmış olduğu 300 Fikir 300 Proje kapsamında öğrencilerimize yabancı maddeler ile mücadele eğitimleri verildi. Bu eğitimler kapsamında Jandarma ekiplerimiz tarafından ilçemizdeki okullarımızın tamamında arama-kurtarma köpeklerimiz tanıtıldı" dedi.

Sivas öğrencilerden jandarma köpekleri 'imza' ve 'cango'ya ilgi

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Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 04:42 Kaynak: DHA
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