Sivas'ta "1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü" nedeniyle trafik düzenlemesi yapılacak - Son Dakika
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Sivas'ta "1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü" nedeniyle trafik düzenlemesi yapılacak

29.04.2022 12:20
Sivas'ta "1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü" nedeniyle trafik düzenlemesi yapılacak

Sivas'ta "1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü" nedeniyle kent merkezindeki bazı güzergahlarda trafik düzenlemesi yapılacağı bildirildi.

Sivas'ta "1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü" nedeniyle kent merkezindeki bazı güzergahlarda trafik düzenlemesi yapılacağı bildirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Mehmet Akif Ersoy, Hikmet Boran, Mevlana ile Hikmet Işık caddelerinin tamamı ile bu caddelere açılan cadde ve sokakların girişine 30 Nisan Cumartesi saat 20.00'den itibaren araçların park edilmesi yasaklandı.

Uyarı ve ikazlara uymayanların araçları ise çekiciyle kaldırılacak.

1 Mayıs Pazar günü saat 08.00'den itibaren, belirtilen güzergahlar program süresince araç trafiğine de kapatılacak.

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Mehmet Akif Ersoy, 1 Mayıs, Tragger, Sivas, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sivas'ta '1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü' nedeniyle trafik düzenlemesi yapılacak - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sivas'ta "1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü" nedeniyle trafik düzenlemesi yapılacak - Son Dakika
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