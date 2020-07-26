Sivas'ta Alperen Ocakları İl Başkanlığı açıldı - Son Dakika

Alperen Ocakları Sivas İl Başkanlığının açılışı gerçekleştirildi.

Açılış töreninde konuşan Alperen Ocakları Genel Başkanı Samet Bağcı, Alperen Ocakları bayrağını Sivas'ta tekrar dalgalandırmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Bağcı, bayrağı hakkıyla taşıyan alperenlerin varlığının kendilerini memnun ettiğini dile getirdi.

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin ibadete açılmasını da değerlendiren Bağcı, şunları kaydetti:

"Yıllardır verdiğimiz mücadelenin karşılığını aldık. İstedikten sonra, mücadele ettikten sonra bu halkın bu topluluğun yapamayacağı hiç bir şeyin olmadığını bir kez daha yaşayarak gördük. Yeryüzündeki tüm mazlumlar bizim emanetimizdir. Bizler şehit liderimizin tövbesi, duası ve vasiyetinin çocuklarıyız, çare biziz. Bu kutlu ocakta yetişen ve yetişecek olan şehit liderimiz Muhsin Yazıcıoğlu'nun kadroları, halkımızın İslam dünyasının ve mazlum milletlerin en önemlisi aziz Türk milletinin kurtuluşu olacaktır. Sivas Alperen Ocağımızın tekrar faaliyete geçmesi Türk İslam coğrafyasına, camiamıza ve Sivas'ımıza hayırlı olsun."

Alperen Ocakları Sivas İl Başkanı Serhat Şimşek de Alperen Ocakları Genel Başkanı Samet Bağcı başta olmak üzere açılışa katılanlara teşekkür etti.

Konuşmalardan sonra Kur'an-ı Kerim tilaveti yapılarak binanın açılışı gerçekleştirildi.

Programa Büyük Birlik Partisi Sivas İl Başkanı Uğur Bulut ve partililer katıldı.