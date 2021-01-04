Sivas'ta Cumhuriyet Teknokent Yönetim Kurulu toplandı - Son Dakika

Sivas'ta bir araya gelen Cumhuriyet Teknokent Yönetim Kurulu, merkezin faaliyetlerini masaya yatırdı.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesinden (SCÜ) yapılan açıklamaya göre, Cumhuriyet Teknokent'te yılın son yönetim kurulu toplantısı yapıldı.

SCÜ Rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız başkanlığında düzenlenen toplantıya, Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Kul, Yönetim Kurulu Başkan Vekili Mustafa Altun, Sivas Belediye Başkan Vekili Turan Topgül, Doç. Dr. Uğur Tutar ve Cumhuriyet Teknokent Genel Müdürü Doç. Dr. Serdar Mercan katıldı.

Toplantıda, Ar-Ge yazılım üssü olma yolunda hızla ilerleyen Cumhuriyet Teknokent'in faaliyetleri ve gündemdeki maddeler görüşülüp karara bağlandı.

Cumhuriyet Teknokent'in önemli çalışmalara imza attığını belirten Yıldız, "Teknokentimiz, hem sanayicilerimiz hem de akademisyenlerimiz için çok önemli bir merkez. Akademisyenlerimizin yaptığı bilimsel çalışmaların ürüne dönüşmesi açısından Teknokenti'n son derece önemli görevi var. Cumhuriyet Teknokent çalışmalarına inşallah 2021'de üstüne koyarak devam edecek. Toplantımızın hayırlara vesile olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.