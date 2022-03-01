Sivas'ta eski karısını yaralayan zanlı 20 yıla kadar hapis istemiyle yargılanacak - Son Dakika
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Sivas'ta eski karısını yaralayan zanlı 20 yıla kadar hapis istemiyle yargılanacak

01.03.2022 13:15
Sivas'ta eski karısını yaralayan zanlı 20 yıla kadar hapis istemiyle yargılanacak

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde eski karısını sokak ortasında rehin alarak bıçakla yaralayan zanlı hakkında 13 yıldan 20 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı.

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde eski karısını sokak ortasında rehin alarak bıçakla yaralayan zanlı hakkında 13 yıldan 20 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı.

Sivas Cumhuriyet Başsavcılığı Aile İçi ve Kadına Yönelik Şiddet Bürosunca, boşandığı eşi M.B'yi (36) 8 Aralık 2021'de sokak ortasında rehin alan ve bıçakla yaraladıktan sonra tutuklanan N.G. (38) hakkında hazırlanan iddianame, 3. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, sanık N.G. ile eşi M.B'nin 16 Ağustos 2021'de boşandıkları, olayın yaşandığı 8 Aralık 2021'de İstanbul'dan ilçeye dönen N.G'nin Kızılcakışla köyüne gitmek için İlçe Jandarma Komutanlığı önünde beklediği sırada eski eşini gördüğü belirtildi.

"Birlikte öleceğiz" şeklinde mesaj atmış

Çiftin telefon mesajlarının da dosyaya girdiği iddianamede, N.G. ile eski eşi M.B. arasında husumet bulunduğu, şüphelinin olaydan 1 gün önce kızlarına "annenle beraber öleceğiz" şeklinde mesaj attığı, sosyal medya hesabından ise "öleceksin" şeklinde paylaşımda bulunduğu bildirildi.

M.B'nin ise buna karşılık "artık hayatına bak, peşimi bırak" şeklinde cevap verdiği, N.G'in de buna "ama bir gün öleceğiz, öleceksin, birlikte öleceğiz" cevabını yazdığı bilgisine yer verildi.

İddianamede ifadesine yer verilen mağdur kadın, eski eşini şikayet için gittiği jandarma komutanlığından çıktığı sırada N.G. ile karşılaştığını, sığınmak için tekrar jandarma binasına gittiği sırada şüphelinin montunun arkasından tutarak kendisini yere düşürdüğünü ve elindeki bıçağı göstererek "seni öldüreceğim, son duanı et" diyerek tehdit ettiğini anlattı.

M.B, eski eşinin kendisini bıçakla vücudunun çeşitli yerlerinden yaralamaya başladığını, çevredekileri de tehdit ederek yanına yaklaştırmadığını aktardı.

Mağdur kadın, jandarma ekiplerinin müdahalesiyle N.G'nin elinden kurtarıldığını belirtti.

N.G. ise eski eşinin kendisini aldattığını ve hakarette bulunduğunu, bu sebeple boşandıklarını, olay günü kızını görmek için ilçeye geldiğini ileri sürdü.

Eski eşini jandarma karakolu karşısında gördükten sonra çevredeki bir kasaptan aldığı bıçakla M.B'yi vücudunun çeşitli yerlerinden yaraladığını anlatan N.G, maksadının öldürmek olmadığını savundu.

İddianamenin sonuç bölümündeki doktor raporunda müştekinin vücudundaki bıçak yaralarının ve kırıkların basit tıbbi müdahaleyle giderilemeyeceği, hayati tehlike oluşacak şekilde yaralanmasına neden olunduğu kaydedildi.

Sanık N.G'nin, boşandığı eşe karşı "tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs" suçunu işlediği belirtilen iddianamede, 13 yıldan 20 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması talep edildi.

Olayın geçmişi

Şarkışla ilçesi Cumhuriyet Caddesi'nde boşandığı eski eşi M.B. ile karşılaşan N.G. yere yatırdığı kadını göğsünden, sırtından ve elinden bıçakla yaralamıştı.

Olaya müdahale etmek isteyen çevredekileri elindeki bıçakla tehdit eden N.G, İlçe Jandarma Komutanlığında görevli askerler tarafından gözaltına alınmıştı. Olay çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansımıştı.

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Hisarcık, Şarkışla, Jandarma, Sivas, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sivas'ta eski karısını yaralayan zanlı 20 yıla kadar hapis istemiyle yargılanacak - Son Dakika


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