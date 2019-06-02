Son Dakika Haberleri: Sivas'ta gıda denetimleri
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Sivas'ta gıda denetimleri

1 saat önce

Sivas Tarım ve Orman Müdürlüğü, Ramazan Bayramı öncesi gıda üretimi, satışı ve toplu tüketim yerlerini denetledi.

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Sivas Tarım ve Orman Müdürlüğü, Ramazan Bayramı öncesi gıda üretimi, satışı ve toplu tüketim yerlerini denetledi.
Denetimlere katılan İl Müdürü Seyit Yıldız, "Bayramın gelmesiyle artan tatlı, çikolata, şekerleme ve ekmek tüketiminin getireceği riskler sebebi ile hafta sonunda da denetimlerimize ara vermeden devam ediyoruz. Denetimlerimiz bayramda da nöbetçi ekiplerimiz tarafından sürecek." dedi.
Gıda güvenliğinin sağlanabilmesi için tüketiciye büyük görev düştüğünü belirten Yıldız, şunları kaydetti:
"Tüketicilerimizin aldıkları gıda maddelerinde seçici olmaları, gıdaları satın alırken etiketsiz, ambalajsız ve açıkta satılan ürün almamaları gerekiyor. Özellikle hayvansal gıdalarda muhafaza koşullarına dikkat etmeleri gerekmektedir. Bir sorunla karşılaştıklarında Alo Gıda 174 hattını arayarak şikayetlerini bildirmeliler. Müdürlüğümüzde görevli gıda kontrol görevlilerince ramazan ayı boyunca ilimizde gıda üretim, satış ve toplu tüketim yerlerine yönelik denetim planlaması yapılmış olup bu planlama kapsamında denetimlerimiz aralıksız sürüyor. Bu güne kadar 875 işletmeye yönelik denetim yapılmış ve bu denetimler sonucunda uygun olmayan işletmelere toplam 75 bin 11 lira idari para cezası uygulanmıştır."
Haber Yayın Tarihi : 02.06.2019 03:16 Kaynak: AA
Seyit Yıldız, Ramazan Bayramı, Sivas, Güncel
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