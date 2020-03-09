Sivas'ta iki TIR çarpıştı, portakallar yola saçıldı - Son Dakika

SİVAS'ta meyve yüklü TIR'ın başka bir TIR ile çarpışması sonucu 1 kişi yaralanırken meyve yüklü TIR'da bulunan bulunan portakallar yola saçıldı. Kaza saat 01.00 sıralarında Sivas- Kayseri karayolu üzerinde, Hanlı köyü yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre, Hayati Aksoy yönetimindeki meyve yüklü 58 AU 666 plakalı TIR ile Veli Uyanık yönetimindeki 42 EGT 51 plakalı TIR çarpıştı. Kazanın haber verilmesiyle olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada meyve yüklü TIR'ın sürücüsü Hayati Aksoy yaralandı. Yaralı sürücü ambulansla Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralı sürücünün sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi. Kaza sonrası TIR'da yüklü bulunan portakallar ise yola saçıldı. Portakalları belediye ve karayolları ekipleri temizledi. Kaza sonrası bir süre trafiğe kapanan Sivas-Kayseri karayolu ekiplerin çalışmasıyla yeniden açıldı.

Görüntü Dökümü:

-Kaza yerinden görüntü

-Araçların görüntüsü

-Yola saçılan portakallar