SİVAS'TA MİNİBÜS DEVRİLDİ: 1 ÖLÜ, 8 YARALI

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SİVAS'ın Zara ilçesinde minibüsün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 8 kişi yaralandı.

Kaza, gece 00.30 sıralarında Sivas- Erzincan kara yolu üzerinde Zara ilçesi yakınlarında meydana geldi. Özbekistan uyruklu kişileri taşıyan F.A.(44) yönetimindeki 01 KY 206 plakalı minibüs, kar yağışı sonrası kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak devrildi. Kazada minibüste bulunan yolculardan Cemile İslam (37) hayatını kaybetti. Sürücü ile birlikte minibüs içerisinde bulunan Özbekistan uyruklu 8 kişi ise yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. (DHA)