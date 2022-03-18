Sivas'ta öğrencilerden şehitlerin anısına özel klip - Son Dakika

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde bir okulun öğrencileri, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. yıl dönümü dolayısıyla klip hazırladı.

Mehmet Emin Tuna Ortaokulu tarafından hazırlanan klipte, Garnizon Şehitliği'ni ziyaret eden öğrenciler, Şarkışlalı şehitleri canlandırdı.

Şehitlerin fotoğraflarını taşıyan çocuklar, Türk bayrağı önünde tekmil verdi. Klipte, Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 31 Temmuz 2018'de PKK'lı teröristlerin yola tuzakladığı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan asker eşi Nurcan ile oğlu Mustafa Bedirhan Karakaya da canlandırıldı.

Şarkışlalı olan Büyük Birlik Partisi (BBP) kurucu Genel Başkanı merhum Muhsin Yazıcıoğlu'nun görüntülerine de yer verilen klip, sosyal medyada ilgi gördü.