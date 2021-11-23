Sivas'ta Öğretmenler Günü mesajları - Son Dakika

Sivas'ta il yöneticileri yayımladıkları mesajla 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutladı.

Sivas Valisi Salih Ayhan, mesajında, çocukları geleceğe hazırlayan öğretmenlerin, meslek aşkıyla toplumu, hayatı ve dünyayı değiştirme gücü taşıyan bilge kişiler olduğunu belirtti.

Öğretmenliğin gücünü sevgiden alan, dünyanın en kutsal ve en saygın mesleği olduğunu vurgulayan Ayhan, şunları kaydetti:

"Eğitim sorunlarını çözen milletler, kültür, sanat, bilim, teknoloji, sosyo-ekonomik alanda da kalkınmış ve ilerlemişlerdir. Kalkınmanın temel şartı kaliteli bir eğitim ve yetişmiş insan gücüdür. Hızlı gelişen bilgi ve teknoloji dünyasına ayak uydurarak bilginin üretilmesi, geliştirilmesi, geleceğe aktarılması, eğitimin fonksiyonlarının yerine getirilmesi ve toplumsal gelişimin hız kazanması, eğitimin anahtarı konumundaki siz değerli öğretmenlerimizin gayretlerine bağlıdır. Mesleğini, ahlaklı bir fert ve toplum, müreffeh bir Türkiye hedefiyle icra eden öğretmenlerimiz, inanıyorum ki bundan sonra da okuyan, araştıran, üreten ve ülkesine sahip çıkan nesiller yetiştirerek ilimizin kalkınmasında öncü bir rol oynayacaklardır. Bir insan yetiştirmenin verdiği mutluluğu emeklerinin manevi karşılığı olarak gören öğretmenlerimize milletimizin duyduğu sevgi, saygı ve güven sınırsızdır."

Belediye Başkanı Hilmi Bilgin ise öğretmenlerin kalpleri insan sevgisi ile dolu, mesleğini en iyi şekilde yapma gayreti içinde olan, ülkeyi çağdaş uygarlık seviyesinin üstüne çıkarmak için nesiller yetiştirmeyi amaç edinmiş fedakar kişiler olduğunu aktardı.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (SCÜ) Rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız da eğitimin, her alanda gelişmenin, ilerlemenin ve kalkınmanın temeli olduğuna işaret etti.

Milletler için bu denli mühim olan eğitimin temel unsurunun şüphesiz öğretmenler olduğunu belirten Yıldız, "Yarınlarımızın teminatı fikri hür, vicdanı hür ve irfanı hür nesillerimizin yetişmesi, öğretmenlerimizin en büyük eseridir." açıklamasında bulundu.

Sivas Ticaret ve Sanayi Odası (STSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Eken de eğitimin temel taşı olan öğretmenlerin geleceğin inşasında önemli rol üstlendiğine dikkati çekti.

Sivas Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (SESOB) Başkanı Beşir Köksal ise her yıl büyük bir kıvançla kullanan 24 Kasım Öğretmenler Günü'nün hayırlı olmasını diledi.