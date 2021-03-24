Sivas'ta otomobil tarlaya devrildi: 2 yaralı - Son Dakika

Kazada yaralanan sürücü Adigüzel ve beraberindeki Erkan Kayrak, Şarkışla Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, Yıldızeli 'nden Kayseri 'ye seyreden Mustafa Adıgüzel idaresindeki 38 EB 388 plakalı otomobil Bedirli-Direkli yolu Kızılırmak köprüsü yakınlarında kontrolden çıkarak tarlaya devrildi.

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