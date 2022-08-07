Sivas'ta salyangoz istilası: Ot, ağaç ve direk ne varsa kapladılar - Son Dakika
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Sivas'ta salyangoz istilası: Ot, ağaç ve direk ne varsa kapladılar

07.08.2022 11:32
Sivas'ta salyangoz istilası: Ot, ağaç ve direk ne varsa kapladılar

Sivas'ta salyangoz istilası: Ot, ağaç ve direk ne varsa kapladılar Sivas'ta salyangoz istilası, ne varsa kapladılar, ortaya çıkan görüntü görenleri tedirgin etti.

Sivas'ta salyangoz istilası: Ot, ağaç ve direk ne varsa kapladılar

SİVAS - Sivas'ta salyangoz istilası, ne varsa kapladılar, ortaya çıkan görüntü görenleri tedirgin etti.

Sivas- Erzincan Karayolu Klavuz Kavşağında orta refüjde görülen salyangoz istilası şaşkınlığa neden oldu. Yaklaşık 100 metre kare gibi bir alana yayılan binlerce salyangoz ortaya ilginç görüntüler çıkardı. Adeta alanı istila eden salyangozlar, ot, ağaç ve direk ve varsa kapladı.

Mahmut Çetinkaya, ilk kez böyle bir durumla karşılaştığını belirterek, "Erzincan yolu üzerinde orta refüjde böyle bir alan dikkatimi çekti. Yüzlerce binlerce hatta daha fazla salyangoz kabuklarını zeminde gördüm. Ağaçlar üzerinde, her tarafa yayılmış vaziyette. Yaz ayı gelince bu alanda gözüküyor. Bunlar muhtemelen bu alanda besleniyorlar. Ağaçların yapraklarından bitkilerden besleniyorlar. İlk gördüğümde bunlar ne diye dikkatimi çekti. Bu yaşıma kadar görmediğim bir şeydi. Ondan sonra baktım ki salyangoz kabukları. Basmamaya çalışıyorum. Kuru gibi gözükse de içinde canlılar olabilir. Kabukları sert elle kırılacak gibi değil" dedi.

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Kaynak: İHA

Erzincan, Sivas, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sivas'ta salyangoz istilası: Ot, ağaç ve direk ne varsa kapladılar - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sivas'ta salyangoz istilası: Ot, ağaç ve direk ne varsa kapladılar - Son Dakika
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