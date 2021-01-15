Şantaj yaptıkları ileri sürülen 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı - Son Dakika

Şantaj yaptıkları ileri sürülen 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı

15.01.2021 21:39

Sivas'ta elektronik posta gönderdikleri kadının cep telefonuna zararlı yazılım yükleyerek bilgilerine ulaştıkları ve ele geçirdikleri özel görüntüleriyle şantaj yoluyla para talep ettikleri ileri sürülen 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Sivas'ta elektronik posta gönderdikleri kadının cep telefonuna zararlı yazılım yükleyerek bilgilerine ulaştıkları ve ele geçirdikleri özel görüntüleriyle şantaj yoluyla para talep ettikleri ileri sürülen 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Gaziantep'te yakalanarak Sivas'a getirilen şüpheliler H.U, M.A, H.B. ve S.K. emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden H.U. H.B. ve S.K. hakimlikçe tutuklanırken M.A. adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

Olay

İddiaya göre, R.A, kimden geldiğini bilmediği elektronik posta içeriğinde bulunan linki tıklamış, bir süre sonra internet bankacılığına erişemeyen mağdur kadına tanımadığı bir cep telefonu numarasından özel görüntüleri gönderilmişti.

Şüpheliler, 20 bin lira göndermemesi durumunda görüntüleri ailesi ve yakın çevresiyle paylaşacağını belirterek R.A'yı tehdit etmişti.

R.A'nın müracaatı üzerine Sivas Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri detaylı çalışma başlatmış, tehdit ve dolandırıcılık olayını gerçekleştirdikleri iddia edilen şüpheliler H.U, M.A, H.B. ve S.K'nin Gaziantep'te olduğu belirlenmişti.

Zanlılar, Sivas ve Gaziantep il emniyet müdürlüklerinin düzenlediği müşterek operasyonla gözaltına alınmıştı.

Şüphelilerin adreslerindeki aramada, zararlı yazılım yüklemede kullanılan çok sayıda dijital materyal, suç işlemek amacıyla kurdukları değerlendirilen matbaada "geçersiz" ibareli çok sayıda dolar, 200 liralık 4591 banknot halinde 918 bin 200 lira sahte para, tefecilik işlerinde kullanıldığı değerlendirilen POS makineleri ve şirket kaşeleri, çok sayıda sahte belge ve ruhsatsız tabanca ele geçirilmişti.

Şantaj yaptıkları ileri sürülen 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı
Şantaj yaptıkları ileri sürülen 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı
Şantaj yaptıkları ileri sürülen 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı
Şantaj yaptıkları ileri sürülen 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı

Gaziantep, Sivas, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Şantaj yaptıkları ileri sürülen 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı - Son Dakika


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