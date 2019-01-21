Son Dakika Haberleri: Sivas'ta Telef Olan Kurt Otopsiye Gönderilecek

Sivas'ta Telef Olan Kurt Otopsiye Gönderilecek

39 dakika önce

Sivas'ın İmranlı ilçesinde avcılar tarafından vurulduğu değerlendirilen kurt, incelenmek üzere Samsun'a gönderilecek.

Sivas'ta Telef Olan Kurt Otopsiye Gönderilecek, System.String[]
Sivas'ın İmranlı ilçesinde avcılar tarafından vurulduğu değerlendirilen kurt, incelenmek üzere Samsun'a gönderilecek.

Sivas- Erzincan kara yolu İmranlı ilçesi Yaylacık Mahallesi yakınlarında vatandaşlar tarafından yolun emniyet şeridinde telef olmuş halde bulunan kurt, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünden gelecek görevlilerin yapacağı incelemenin ardından İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerine teslim edilecek.

Telef olan hayvanın daha sonra Samsun'da laboratuvarda inceleneceğini öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 05:15 Kaynak: AA

Erzincan, Samsun, İmranlı, Sivas, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Sivas'ın Ayazı, Koca Kurdu Dondurdu Son Dakika! MHP 200 Belediye Başkan Adayını Daha Açıkladı

Son Dakika! Ziraat Bankası ve Vakıfbank'ın ardından Halkbank da Kredi Kartı Borçlarını Yapılandıracak Afganistan'da Taliban'ın Saldırısı Sonrası 100'den Fazla Güvenlik Görevlisi Hayatını Kaybetti
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.1.2019 17:54:20. #1.51#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Sivas'ta Telef Olan Kurt Otopsiye Gönderilecek
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]