Sivas'ta trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı - Son Dakika
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Sivas'ta trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı

07.05.2022 11:23
Sivas'ta trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, kaza, gece saatlerinde Sivas'ın Şarkışla ilçesinde Dörtyol kavşakta meydana geldi. İmdat D. (35) idaresindeki 33 MB 5094 plakalı arazi tipi araç Kayseri Sivas karayolu, ilçe girişinde Salih A. (72) kullandığı 58 ABH 005 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araç üst geçitte çarparak durdu. Kazada sürücü Salih A. ve Leman A. (60), Diğer araçta bulunan Filistin uyruklu Mulham T. (48) yaralandı. Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla Şarkışla Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan Salih A. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (SCÜ) Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi. Salih A. burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. - SİVAS

Sivas'ta trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı
Sivas'ta trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı
Sivas'ta trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı

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Şarkışla, Sivas, Kaza, Ölü, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Sivas'ta trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sivas'ta trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı - Son Dakika
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