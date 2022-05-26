Sivas'ta yapay zeka ve robotlar yarıştı

SİVAS Sivas'ta İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen Uluslararası Sivas Robot Yarışması'nın üçüncü günü Ulusal Yapay Zeka, Ulusal Akıllı Teknolojiler ve Ulusal Robot Yarışmaları ile devam etti.

Açılış programına Vali Vekli Adil Nas, İl Milli Eğitim Müdürü, Ergüven Aslan ve il protokolü katıldı. Program açılışı saygı duruşu ve İstiklal Marşı okunarak başladı. Sİ-RO tanıtım videosunun izlenmesi, halk oyunları gösterisi, kurdele kesimi ve kura butonuna basılarak devam etti. Kura butonuna basmasıyla yarışacak takımlar eşleştirildi. Yarışlara üç ülke ve 67 ilden 2 bin 911 öğrenci katıldı. Yarışma öncesi öğrenciler tarafından geliştirilen yapay zeka ürünleri ve robotlar sergilendi.

İl Milli Eğitim Müdürü Ergüven Aslan, dünyada ki akranları ile yarışabilecek öğrenciler yetişmeyi amaçladıklarını söyledi.

"Robot yarışmalarına öğrenci yetiştirmeyi amaçlıyoruz"

İl Milli Eğitim Müdürü Aslan, köklü bir medeniyetin varisi olduklarını vurgulayarak, "Kendi kültür ve değerlerimizi koruyarak evren değerleri ıskalamadan dünyada ki akranları ile yarışabilecek öğrenciler yetişmeyi amaçlıyoruz. Biz bugün ilk olarak Türkiye'nin milli ve yerli teknoloji üretiminde önemli, değerli rol oynayan Teknofest, Tubitak ve milli eğitim bakanlığının robot yarışmalarına öğrenci yetiştirmeyi amaçlıyoruz ikinci amacımız ise artık Sivas ilimizde doğal teknolojik bir ekosistem oluşturmak. Üçüncü hedefimiz ise sultan şehrimizi tanıtmak" şeklinde konuştu.