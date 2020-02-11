Sivas'tan deprem bölgesine ve idlib'e 7 tır yardım - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sivas'tan deprem bölgesine ve idlib'e 7 tır yardım - Son Dakika

Sivas'tan deprem bölgesine ve idlib'e 7 tır yardım

6 saat önce

Sivas'tan deprem bölgesine ve İdlib'e 7 TIR yardımSİVAS'ta İçişleri Bakanlığı ve AFAD koordinesinde "Bir Aradayız İdlib'in Yanındayız" sloganıyla başlatılan kampanya kapsamında, Valilik organizasyonuyla toplanan 7 TIR insani yardım malzemesi, Elazığ, Malatya ve Suriye'nin İdlib kentine gönderildi.

Sivas'tan deprem bölgesine ve İdlib'e 7 TIR yardım

SİVAS'ta İçişleri Bakanlığı ve AFAD koordinesinde "Bir Aradayız İdlib'in Yanındayız" sloganıyla başlatılan kampanya kapsamında, Valilik organizasyonuyla toplanan 7 TIR insani yardım malzemesi, Elazığ, Malatya ve Suriye'nin İdlib kentine gönderildi.

Atatürk Kongre ve Etnografya Müzesi bahçesinde düzenlenen törene Vali Salih Ayhan, Vali yardımcıları Mehmet Nebi Kaya, Yeliz Yıldızhan, Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, İl Jandarma Komutanı Albay İdris Tataroğlu, İl Genel Meclis Başkanı Hakan Aksu, daire müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

Türk insanının her zaman hayır sever olduğunu belirten Vali Salih Ayhan, "Son bir aydır bazı sıkıntılar yaşadık. Bu sıkıntılar bizim birlik ve beraberliğimizi dahada pekiştirdi. İdlib'e bakanlığımız koordinesinde Elazığ ve Malatya'ya ise Valiliğimizin öncülüğünde yardımlar gönderiyoruz. İdlib'e giden yardımlarımız müftülüğümüzün koordinesinde hayırseverlerimizin desteği ile 4 TIR gidiyor. 3 TIR ise Elazığ ve Malatya'daki kardeşlerimize ise bakanlığımızın belirlediği içerik hangi malzemeye ihtiyaç var ise bunlara uygun gönderiliyor. TIR'ların içerisinde 7 bin 750 paket gıda malzemeleri var" dedi. Yardım malzemesi yüklü TIR'lar, İl Müftüsü Yusuf Akkuş'un duasının ardından yola çıktı.

Sivas'tan deprem bölgesine ve idlib'e 7 tır yardım

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Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 11:47 Kaynak: DHA
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